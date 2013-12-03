В сряда в „Здравей, България” Ани Цолова и Виктор Николаев задават актуалните въпроси:



Какво се случва в най-горещата точка в момента – Украйна?

За протестите и контрапротестите там - специалният пратеник на Нова ТВ Николай Дойнов.

Как събитията в Киев ще повлияят на България?

Анализ на политолога Огнян Минчев.

По-високи пенсии и заплати. Кога?

Отговаря министър Хасан Адемов

Момичето, написало разтърсващо писмо до Дянков, днес се обръща и към Орешарски. Какво му написа?

Възможно ли е – Силвио Берлускони – кандидат за евродепутат от ГЕРБ?

И още – люспи ли се партията?

Гост по темата е Цецка Цачева.

И още:

На тъмно - детска градина без ток заради 41 стотинки!



Най-големият подарък – живот от дарена яйцеклетка.



След 9 – С какво ще ни изненада на следващия LIVE талантливата финалистка в X Factor Теодора Цончева?



На финала - Маестро Живко Петров събира Мария Илиева, Любо, Орлин и Белослава в общ Коледен концерт.



Подробности във видеото.

А отговорите само в „Здравей, България” с Ани Цолова и Виктор Николаев в сряда, 4 декември, от 6.20 ч. по Нова ТВ.