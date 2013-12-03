Специалният пратеник на Нова ТВ Николай Дойнов от Киев за „Здравей, България” в сряда от 6.20 ч. по Нова ТВ
В сряда в „Здравей, България” Ани Цолова и Виктор Николаев задават актуалните въпроси:
Какво се случва в най-горещата точка в момента – Украйна?
За протестите и контрапротестите там - специалният пратеник на Нова ТВ Николай Дойнов.
Как събитията в Киев ще повлияят на България?
Анализ на политолога Огнян Минчев.
По-високи пенсии и заплати. Кога?
Отговаря министър Хасан Адемов
Момичето, написало разтърсващо писмо до Дянков, днес се обръща и към Орешарски. Какво му написа?
Възможно ли е – Силвио Берлускони – кандидат за евродепутат от ГЕРБ?
И още – люспи ли се партията?
Гост по темата е Цецка Цачева.
И още:
На тъмно - детска градина без ток заради 41 стотинки!
Най-големият подарък – живот от дарена яйцеклетка.
След 9 – С какво ще ни изненада на следващия LIVE талантливата финалистка в X Factor Теодора Цончева?
На финала - Маестро Живко Петров събира Мария Илиева, Любо, Орлин и Белослава в общ Коледен концерт.
Подробности във видеото.
А отговорите само в „Здравей, България” с Ани Цолова и Виктор Николаев в сряда, 4 декември, от 6.20 ч. по Нова ТВ.
