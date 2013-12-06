Срамно ли е да си гей? Това е темата в „Часът на Милен Цветков” по Нова ТВ днес, а поводът са зачестилите гей скандали у нас. Очаквайте дискусия в студиото със сексоложката проф. д-р Станка Маркова, актьора Стилиян Василев, „Мистър Гей 2013” Севдалин Сельов, журналистката Патриция Кирилова и бившия футболист Стойко Сакалиев.

В рубриката „Интимно” очаквайте разговор с Пенка от Big Brother All Stars за пресата, шоуто, мъжете и секс телефоните.

Защо Янко Радев, станал известен като Младия Меринджей, иска да съди всички хора и предавания, които използват неговия прякор? Интервю с Янко.

Тези и още теми в „Часът на Милен Цветков” от 16.20 ч. днес по Нова ТВ.