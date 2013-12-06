От две седмици Съквартирантите в Big Brother All stars са на строга постна диета, благодарение на отбора на Киро Скалата, Денди и Ели. Тази вечер зрителите на шоуто видяха, че всички са равни пред глада.

Плеймейтката Златка Димитрова не се посвени да моли Big Brother за храна. В тези гладни дни тя използва целия си чар да умилостиви Big Brother за няколко продукта изостанали от дневната им мисия „Отгатни преглътни”.

Ако сте пропуснали да видите дали Златка успя да размекне сърцето на господаря в Къщата, може да гледате епизода от тази вечер в NovaPlay.

А какво ще се случи оттук нататък в Big Brother All stars, ще разберете утре вечер от 20.00 ч. по Нова ТВ.