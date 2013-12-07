В неделя предаването „Съдебен спор” по Нова ТВ ще разгледа колкото познато, толкова и странно дело.

Жена от столичния квартал „Люлин” твърди, че системно е наводнявана от съседите от горния апартамент. Денонощно чукали, от което са се напукали стените на жилището й. Също така заявява, че развивали дейност, от която апартаментът й се изстудява. Била принудена да си сложи чаршафче на тоалетната чиния.

