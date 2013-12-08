Темите във „Всяка неделя” днес са повече от горещи и актуални:

Каква е цената на партийния беглец ще разберем от бившия член на ГЕРБ Георги Маков.

Подслушвал ли е Станишев Георги Първанов ще ни разкаже финансистът Кольо Парамов.

Тънкостите на търговията в парламента ще ни разкрие политикът Яне Янев

Събеседник по желание ще бъде актрисата Елена Петрова.

Какво още да очаквате в предаването, вижте във видеото.

Легендата „Всяка неделя” продължава по Нова ТВ днес от 16.00 ч.