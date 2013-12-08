Гледайте във „Всяка неделя” от 16.00 ч. по Нова ТВ
Темите във „Всяка неделя” днес са повече от горещи и актуални:
Каква е цената на партийния беглец ще разберем от бившия член на ГЕРБ Георги Маков.
Подслушвал ли е Станишев Георги Първанов ще ни разкаже финансистът Кольо Парамов.
Тънкостите на търговията в парламента ще ни разкрие политикът Яне Янев
Събеседник по желание ще бъде актрисата Елена Петрова.
Какво още да очаквате в предаването, вижте във видеото.
