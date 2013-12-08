Една страхотна комедия – „Тропическа буря” е намерила място в програмата на Нова ТВ тази вечер.

Филмът е дело на комикът Бен Стилър, който, освен актьор, е и режисьор на лентата. Стилър вече се е доказал като режисьор с „Кабелджията”, където работи заедно с Джим Кери. В „Тропическа буря” ще видите още по-голяма плеяда звезди – Том Круз, Ник Нолти, Робърт Дауни младши…

Всички те са били привлечени от идеята на Бан Стилър да направят нещо като пародия на военните филми за Виетнам. Както е известно американците имат добра традиция в пародиите и Стилър не й изневерява. Ако си падате по филми като „Голо оръжие”, то „Тропическа буря” е задължително заглавие за вас.

При всички положения смехът е гарантиран тази вечер от 22.20 ч. в ефира на Нова ТВ.