Абсолютният пионер в развитието на стила, ямайският продуцент и откривател със статут на жива легенда – Lee „Scratch“ Perry, и не по-малко внушителният и оригинален Mad Professor, ключов за второто поколение артисти и развитието на жанра, ще разтърсят феновете с голяма доза от уникалния си звук, изпълнен с енергия и свобода. Тандемът идва в София с мощната си саунд система по покана на Reel Feel.

Lee “Scratch” Perryе основна движеща сила и направлява посоката на регето и дъба от 70-те години плътно до настоящия момент. Името му е свързано със съвместна и продуцентска работа с всевъзможни артисти, сред които Bob Marley & The Wailers, Junior Marvin, The Longos, Max Romeo, Beastie Boys, Adrian Sherwood, Ari Up, The Clash и много други. Музикалният му път започва от Кингстън, когато става чирак в емблематичното Studio One, а необичайният му ексцентричен подход към записването и студийните ефекти, както и неповторимият му собствен почерк и ловкостта му зад пулта, го обвързват с песни и албуми, изпъкващи като върхови в развитието на дъба.

Нийл Фрейзър получава псевдонима „Лудият професор“ като дете, благодарение на нестихващия му интерес към експерименти с електрониката. Едва 10-годишен, той успява сам да си изгради радио и телефонна система. Впоследствие става световноизвестен дъб продуцент и звуков инженер, отличаващ се с оригиналните си продукции и ремикси. Той е сред водещите фигури в жанра и двигател в прехода на дъба към дигиталната ера. В лейбъла Ariwa Mad Professor сътрудничи с Lee “Scratch” Perry, Sly & Robbie, Johnny Clarke, Pato Banton, Jah Shaka и Horace Andy. Извън сферата на традиционното реге и дъб ексцентричният експериментатор е работил с имена като Jamiroquai, Sade, Massive Attack и The Orb, както и с най-големите звукозаписни студия. Най-емблематичният му проект, който бетонира името му в историята на музиката, е ремиксираната версия на втория албум на Massive Attack, под името No Protection от 1995-а.

Когато са извън студиото, Lee “Scratch” Perry и Mad Professor обикалят по фестивали по целия свят, като турнето на Perry със Subatomic Sound System „Blackboard Jungle Dub - 45th Anniversary Tour“ е разпродадено за почти всяка обявена дата в САЩ и Европа през 2018-а и началото на 2019-а, а Rolling Stone го промотира като първия дъб албум, правен някога, представен на живо за първи път.

Билетите за събитието са на цена от 35 лв. са достъпни от 3.04.2019 г. в мрежата на Eventim и OMV.