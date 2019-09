За пета поредна година Акселераторът на ПРОМЯНАТА събира социални предприемачи с потенциала да променят живота на хиляди деца и младежи в България. Акселераторът е двумесечна интензивна обучителна програма, която предлага специализирани безплатни обучения и индивидуални консултации. Той е част от процеса на селекция в ПРОМЯНАТА и дава възможност на участниците да подобрят своите решения и своя бизнес план преди да продължат напред в конкурса.

12-те участници в Акселератора тази година бяха избрани сред общо 136 и преминаха през четири етапа на селекция до този момент. Ето кои са те:

Мариела Станулова от „Академия за родители", която предоставя на родителите актуална, обективна и експертна информация за здравето, възпитанието и образованието на техните деца. След над 35 вече проведени събития на живо, Академията ще разработи и платформа с онлайн курсове, достъпни по всяко време за всички родители, които имат нужда от конкретна информация.

Камелия Митева от Био игри и Елица Стоилова от Umni.co, които развиват детски образователен чатбот - интерактивно софтуерно решение, което дигитализира и игровизира образователния процес. Чатботът използва видео, звук и илюстрации, за да предостави информацията по интересен начин, имитира чата с човек в месинджър и дава възможност за създаване на тестове и викторини.

Светлана Савова и Михаил Баликов от „Тийноватор" - програма за насърчаване на предприемачеството сред българските ученици в 10. и 11. клас. Създават училищни стартъп клубове, в които учениците работят по реални бизнес проекти, генерирани от тях самите, заедно с ментори - предприемачи, които им помагат по пътя към успеха.

Десислава Алексиева от FOX book cafe – създатели на методология за ранно детско четене (6-36 месеца), която развива езиковите и социалните умения на децата и тяхната функционална грамотност в дългосрочен план. Те организират групи по ранно детско четене в обществените библиотеки в България, в които родителите могат да общуват и развиват децата си чрез книгите.

Надежда Тодорова и Елена Чапалова от Фондация Up with Down – създават онлайн платформа с материали и обучения за спецификите на синдрома на Даун. Тя ще предоставя информация и подкрепа за родители, специалисти, учители и лекари как децата със синдром на Даун могат да се развиват и интегрират най-добре.

Невен Боянов и Ивайло Николов от „Тинузавър" – образователна платформа, насочена към преподаватели, ученици и студенти. Тя предлага хардуер, софтуер и методология за изучаването на електроника, роботика, програмиране, математика и физика по забавен и практически начин.

Николинка Димова и Кунка Великова от „Неща с душа" – създават образователни игри, материали и помагала за деца със специални образователни потребности, адаптирани за българската образователна система. Чрез тях специалисти и родители могат да помагат на всяко дете да открие своите способности, да учи с удоволствие и да се развива в училище.

Константин-Кирил Иванов и Анна Димирова от „Разказвачът на приказки" – насърчават детското четене като среща децата със съвременни автори на българска детска литература. Писатели гостуват в класните стаи и на различни събития, разговарят с децата, четат от свои произведения и по този начин вдъхват живот на книгите, запалват любопитството на децата и развиват въображението им.

Мария Георгиева, Анна Димитрова и Катерина Иванова от „Ендометриоза и репродуктивно здраве" – разработват образователна програма за менструално и репродуктивно здраве. Тя ще осигури качествено и навременно знание на младите хора в училищата по темата с цел ранна превенция и профилактика на различни заболявания.

Ставрос Ставру и Ива Груева от „Пукльовците" – дигитални образователни игри от ново поколение, които помагат на учителя да развива социалните умения на своите ученици и да подобри климата в своя клас.

Лиляна Савова и Венета Иванова от „Академия Миротворци" – обучават ученици и студенти в основни медиаторски техники, умения за ефективна комуникация и преодоляване на бариери в общуването. В резултат учениците повишават своята емоционална интелигентност, научават се да управляват успешно конфликтни ситуации и да се справят с агресията в училище.

Методи и Росен Терзиеви от „Отвъд Спорта" – инициатива, която преоткрива културата за свободно спортуване на кварталните и училищни игрища. Методи и Росен вярват, че играта на открито е универсален начин за свързване на хората и за изграждане на характер в децата и младежите.

12-те участници ще преминат през общо девет обучения, посветени на: Анализ на социален проблем и развиване на решение, Детски права, Моделиране и измерване на социален ефект, Бизнес и финансово моделиране, Разрастване на организацията и Презентационни умения. Сред тях през ноември ще бъдат избрани петимата нови финалисти в ПРОМЯНАТА. Публиката отново ще има възможност да гласува за своя фаворит сред тях през януари 2020 г., а големият победител ще бъде избран през февруари 2020 г. Победителят и останалите четирима финалисти ще получат финансиране, медийно внимание, менторска подкрепа, обучения и достъп до международната мрежа на ПРОМЯНАТА за период между една и пет години.

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за четвърта поредна година партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 96 000 деца и младежи от цялата страна.