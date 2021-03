Изцяло международно жури излъчи победителите в категориите за Най-добър български филм, Най-добър игрален филм и Най-добър анимационен филм в конкурса „Сребърна принцеса“. Наградените от този конкурс филми IN THE PALACE изпраща в надпреварата за награда Оскар на Академията за филмови изкуства и науки в САЩ.

„ЛЕКА НОЩ, ЛИЛИ" на режисьора Петър Вълчев със световна премиера на 18-то издание на Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE спечели най-голямото отличие за български филм. Жури в състав Александра Ченчек (Полша), Богдан Мурешану (Румъния), Георги М. Унковски (Северна Македония), Марта Баяри (Испания) и Огньен Петкович (Сърбия) награди филма за „интимното и трогателно визуално изследване на остаряването, паметта и любовта“.

За Най-добър игрален филм е отличен BLACK HOLE на швейцарския режисьор Тристан Еймън за „финото и непретенциозно пресъздаване на много интимно и искрено преживяване, което ни връща към собствената ни младост, първите любовни трепети, раздялата и продължаването нататък. Героите са запомнящи се и автентични. Свежият почерк на режисьора и неговият отличителен визуален език оставят дълбока следа в съзнанието на зрителя“.

Руският BOXBALLET на реж. Антон Дяков взе наградата за Най-добър анимационен филм. „Изящно използване на класическа техника и хумористично, но смилено изобразяване на изненадваща любовна история“ - мотивира избора си журито.

Жури в състав Файзал Куреши (Великобритания), Гарет Уорланд (Великобритания) и Скай Фитцджералд (САЩ), който наскоро получи трета номинация за Оскар, връчва наградата за Най-добър документален филм на реж. Давид Субервиола от Испания за MUTHA & THE DEATH OF HAMMA-FUKU.

За Най-добър експериментален филм наградата получи колумбийският THE NIGHT SHATTERS MY SHADOWS на режисьора Луис Ескуера Чифуентес след единодушно решение на Мартин Илиев (България), Петра Зьопнек (Австрия) и Франческа Варгиу (Италия).

В друг основен конкурс на IN THE PALACE - Оскар квалифициращ за Student Academy Awards® - и двата филма - победители са от Полша. Жури в състав Джулиън Корнуол (Великобритания), Теодора Маркова (България) и Юсуф Сайги (Турция) награди MAY THE WORLD NOT CARRY YOU на Розалия Огоновска за Най-добър студентски анимационен филм, а THE DRESS на Тадеуш Лисяк е избран за Най-добър студентски игрален филм.

Победителят в най-новия конкурс за среднометражно и пълнометражно кино на IN THE PALACE - NOT SHORT AT ALL FILM COMPETITION - е игралният ONDINE на номинирания за Оскар и член на Академията полски режисьор Томаш Сливински. Журито споделя „Тази дълбока и многопластова история е представена чрез света на героя по толкова естествен, непретенциозен и автентичен начин, че напълно спечели сърцата ни“.

Списък с всички наградени на 18-то издание на Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE можете да намерите на https://inthepalace.com/en/18th-palace/festival.html#18th_0

Фестивалът се провежда с медийната подкрепа на NOVA!

С по един лев от всеки продаден билет на фестивала се генерира фонд за финансирането на нови късометражни филми.