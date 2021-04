Първата имитация за вечерта бе на Поли, която се преобрази в Бари Гиб от легендарната австралийско-британска банда Bee Gees и изпълни парчето Tragedy. „Трябва да забравя за женското в себе си и гласът ми да звучи мъжки. Жестоко парче е. Тази група е една от любимите на баща ми и може да се каже, че съм закърмена с тази музика от малка.“

ГАЛЕРИЯ ДЕСЕТИ ЛАЙФ НА "КАТО ДВЕ КАПКИ ВОДА" - ALL STARS

Втори на сцената се качи Фики, който се преобрази в бащата на соул музиката Рей Чарлс и изпя Living For The City. „Много съм щастлив, защото това е един от любимите ми изпълнители. Той е много труден за имитиране, защото има специфичен начин на пеене, а диапазонът му е труден за достигане. Има супер енергично поведение на сцената, тялото му пее заедно с него. Рей Чарлс е велик!“

Милица се превъплъти в един от секссимволите на рока Бон Джоуви и изпълни хитовото парче Livin' On A Prayer „Много обичам рок музиката, но ми е трудна за пеене. Много е освободен с движенията си, но ще опитам да уловя духа и характера му. Ще импровизирам.“

Рафи влезе в образа на британската певица и модел Dua Lipa и изпя Physical. „Това е един от най-трудните образи, които са ми се падали. Това е първият път, в който трябва да изляза извън гласовия си диапазон. В парчето танците са непрекъснати. Този път издърпах късата клечка, както казва Фънки.“

AZIS се преобрази в Чарлз от дуета Charles & Eddie и изпълни легендарното парче Would I Lie To You. „Тази песен е емблематична. За първи път се сблъсквам с певец, който пее по-лирично от мен.“

Софи влезе в образа на Amr Diab и изпя Nour El Ein „Много го харесвам като изпълнител. Песента е много мелодична. Амър има плътен тембър и няма да ми бъде лесно да го имитирам. Той е по-статичен от мен, аз обичам да танцувам.“

Къци изпълни култовото парче на интернет сензацията Джорджано „Отиваме на купон“. „Грешно е впечатлението, че пее фалшиво. Гласът му непрекъснато прескача. Колкото по-неподправено стане, толкова ще е по-забавно и ще съм по-близо до образа. Ще се търкаляме от смях.“

Михаела Маринова се превъплъти в образа на Фики и пя в дует с баща му Тони Стораро „Кажи ми като мъж“. „Задачата е много трудна. Нямам нищо общо с Фики като външен вид, да не говорим за таланта и гласа, който притежава. Толкова наситен, плътен и разпознаваем. На ръба на отчаянието съм, но нямам избор.“

Следете Facebook страницата и официалния Instagram профил на „Като две капки вода“ за актуални новини. Епизоди от предишни сезони на предаването можете да откриете в "Като две капки вода” във Vbox и в NOVA PLAY.