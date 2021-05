Първата имитация за вечерта бе на Михаела Маринова, която се преобрази в Джими Самървил и изпя диско парчето You Мake Мe Feel. "Трудно ми е да избягам от собственото си звучене, да пея и да танцувам неговите движения, които са доста изчанчени. Песеснта носи страхотен заряд!"

Втори на сцената се качи Рафи, който се превъплъти в неподражаемата американска певица и актриса Лайза Минели и изпълни легендарното парче от едноименния мюзикъл Cabaret „Тя е Вселена, един от най-големите гласове на Бродуей. Задачата е доста по-трудна отколкото очаквах!“

Поли изпя едно от култовите парчета на великата Тина Търнър We Don't Need Another Hero. „Почти невъзможна за имитация. Трябва да пресъздам животинската енергия, която притежава. Имам чувството, че съм влязла в кожата на хищник.“

Милица се превъплъти в Михаела Маринова и изпълни хитовото парче „Другата стая“. „Много се радвам, че ми се падна Мишето. Тя е един от най-големите гласове в България. Ще гледам да пресъздам готината й момичешка нежност и закачливо пеене.“

Победителят от миналогодишния лайф и сигурен финалист Фики ще изпълни дуетната песен на баща си Тони Стораро със звездата на българската естрада Йорданка Христова „Прости“. „Дори по участия рядко пея песни на баща си. Неговият глас е недостижим за имитация. С г-жа Христова имитацията ми се струва невъзможна. Тя е жива легенда и ще гледам да я измитирам с чест и достойнство.“

Кралят на поп фолка AZIS влезе в образа на своя по-млад колега Фики с едно от неговите народни изпълнения. „Фики е последната звезда, която нашият жанр създаде. Запознах се с него, когато беше 4-5-годишен. Живях у тях, родителите му ме приютиха в дома си. Наричам ги свое семейство. За първи път ми се налага да пея в ниския регистър.“

Софи Маринова се преобрази в екстравагантната Лейди Гага и изпя парчето Bad Romance. „Много ми е трудно, изобщо не искам да пея тази песен. Тя е страшно дива и музикална.“

Къци изпълни дуетната песен на Софи Маринова и Слави Трифонов „Единствени“. „Софи е много колоритна, с голям диапазон на гласа. Носи чиста душа. Много е година и с удоволствие ще я имитирам. Задачата е любопитна и интересна. Ще се радвам публиката да бъде взривена“.

