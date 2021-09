„Чувствам се страхотно! Развълнуван съм и ми е много приятно, че съм водещ заедно с Геро. Важно е зрителите да се забавляват“, сподели Краси Радков в пряка връзка за "Вечерните новини на NOVA" броени минути преди старта на предаването „Маскираният певец“ сезон 3.

Стартира трети сезон на най-мистериозното музикално предаване „Маскираният певец“. Зрителите ще се запознаят с тайнствените 14 маски, които ще се изправят в артистични двубои един срещу друг. Новите панелисти – Марта Вачкова, Алекс Раева, Владо Пенев и AZIS, влизат в ролята на детективи, за да се опитват разкриват уликите всяка събота вечер.

„Винаги има втори път! Винаги има ново начало! Тук е шампионска лига и вие сте нашите център нападатели. Пожелавам Ви успех! Искам да дадеш любов като за 20 години приятелство,“ се обърна към новия водещ Краси Радков продуцентът Маги Халваджиян.

Започва чисто ново разследване и всички ще гадаем кои са зад маските. Тази вечер ще видим всички Маски, но няма да има битки и няма да падат Маски.

Първата представена маска е Малинката!

Първата песен, която Малинката изпълни бе It's Raining Men на The Weather Girls

Втората маска е Циркът, който изпълнява Old Town Road на Lil Nas X

Третата маска е Перлата, която изпълнява Crazy in Love на Beyonce

Четвъртата маска е Гларусът, който изпълнява It’s My Life на Bon Jovi

Петата маска е Гъбарко, който изпълнява Barbie Girl на Aqua

Шестата маска е Самураят, който изпълнява Just the Way You Are на Bruno Mars

Седмата маска е Заекът, който изпълнява Mamma Mia на ABBA

Осмата маска е Прилепът, който изпълнява Shape of You на Ed Sheeran

Деветата маска е Порцеланът, който изпълнява Someone You Loved на Lewis Capaldi

Десетата маска е Куфарът, който изпълнява I Feel Good на James Brown

Единадесетата маска е Букетът, който изпълнява Sway на The Pussycat Dolls

Дванадесетата маска е Камъкът, който изпълнява Zitti E Buoni на Maneskin

