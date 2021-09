Миналата седмица маските направиха невероятен спектакъл, а под първата паднала маска на Циркът се криеше Боби Ваклинов. Тази вечер е време за нова порция вълнуващи музикални битки.

Първият дуел на сцената изправи красивият Букет срещу Гъбарко.

Букетът изпя великолепно легендарното рок парче I Love Rock And Roll, създадено от Алън Мерил и китариста Джейк Хукър и превърнало се в световен хит в изпълнение на американската певица Джоун Джет. Сред предположенията на панела за самоличността на Букетът се отличиха имената Жана Бергендорф, Нети и Милица Гладнишка.

Жадният за победа Гъбарко взриви публиката с хитовото денс парче на родения в Германия турски поп певец Tarkan Kiss Kiss.

Във втория дуел сили премериха Порцеланът и Госпожицата.

Падна първата маска в "Маскираният певец 3" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Порцеланът влезе в дуел срещу Госпожицата със сърцераздирателното парче на шведската поп група ABBA The Winner Takes It All (1980 г.) Сред предположенията на панела зад маската се крие Виктория Георгиева, Дара Екимова или Алма.

Госпожицата не остана длъжна и щурмува сцената с емблематичната песен на Prince, покорила сърцата на феновете по целия свят, Purple Rain (1984 г.).Панелът заложи, че зад нейната маска се крие Нели Петкова, Рут Колева и Сантра.

В предаването като специален гост се завърна Златният, който очарова публиката с парчето на Елтън Джон Can You Feel the Love Tonigh, озвучило хитовата анимация на Walt Disney „Цар Лъв“.

Носорогът избра да изпълни денс парчето на германския DJ и музикален продуцент Tiesto The Business.

Прилепът демонстрира забележителни вокални способности с песента Hallelujah на великобританската певица и актриса Alexandra Burke.

Куфарът заложи на най-секси парчето за вечерта You Can Lieve Your Hat On на легендата на блус и рок музиката Джо Кокър.

Фотография: NOVA / Красена Ангелова