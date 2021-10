Миналата седмица бе вълнуваща и незабравима, защото панелът беше неудържим, а битките бяха разтърсващи. Никой от панелистите не разпозна Куфарът, под чиято маска се оказа Калин Вельов.

Първи на сцената излезе горският терминатор Заекът, който изпя великолепно песента на американската певица и актриса Irene Cara Fame.

ГАЛЕРИЯ: Четвърти епизод на "Маскираният певец" - сезон 3

Втори на арената долетя Гларусът, който взриви публиката с Your Song на Moulin Rouge.

Камъкът влезе в дуела срещу Малинката с баладата на канадската рок банда Nickelback – How You Remind Me.

Малинката стопли сърцата на публиката със сърцераздирателната песен на Адел Someone Like You.

Гост маска за вечерта е победителят от втория сезон на „Маскираният певец“ Баба Яга.

Бляскавата Перла избра да изпълни песента на Шерил Кроу Tomorrow Never Dies.

Самураят демонстрира забележителни вокални способности с песента на американският R&B и соул дует Charles & Eddie – Would I Lie To You.

Снимки: NOVA/ Красена Ангелова

