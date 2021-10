Миналата седмица под разкошната маска на Порцеланът се оказа Дара Екимова.14 маски започанаха, но останаха 10. Битките са все по-оспорвани, но кой герой ще свали маската си тази вечер?

ГАЛЕРИЯ: Шести епизод на "Маскираният певец" - сезон 3



Тази вечер специални гости в предаването ще бъдат Бикът и Булката, които също ще трябва да бъдат разпознати от звездния панел и ще трябва да разкрият самоличността си.

Пръв на сцената излезе Бикът, който изпя парчето на британската бой банда Take That - Relight My Fire, а под маската му се криеше композиторът, певец и китарист Митко Кърнев.

Самураят се впусна в музикалния дуел срещу Малинката с парчето Valerie на една от най-талантливите британски певици Ейми Уайнхаус.

Смелата Малинка от своя страна очарова публиката с песента на американската група The Pointer Sisters, наредила се на 30 място в класацията US Billboard Hot 100 през 1982 г. I'm So Excited.

Втората гост-маска за вечерта Булката разтърси сцената с парчето на Алиша Кийс ( Brand New Me, а под нея се криеше Маги Джанаварова.

Разкошната Перла избра да изпълни парчето Electricity на Дуа Липа.

Здравият Камък разтопи сърцата на публиката с песента на The Rembrandts, с която стартираше всеки епизод на хитовата тв поредица „Приятели“ I’ll Be There For You.

Снимки: NOVA/ Красена Ангелова

