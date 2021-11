Миналата седмица маските направиха невероятен, титаничен, скандален спектакъл, а тази вечер е време за нова порция вълнуващи музикални дуели. Започнаха 14 маски.

Остана "Великолепната Седморка" от Маски, но още една от тях трябва да падне тази вечер.

В епична битка ще влязат Перлата срещу Гъбарко, Госпожицата ще предизвика Прилепът, а в епична тройна битка ще премерят сили Носорогът, Самураят и Камъкът. Очакваме и изненадващ гост-маска от предходен сезон, която ще се завърне за едно специално изпълнение. Кой ще е той ще разберем, малко по-късно.

ГАЛЕРИЯ: Девети епизод на "Маскираният певец" - сезон 3

Миналата седмица звездните детективи разпознаха безпогрешно кой стои под атрактивната маска, която изпълни микс с едни от най-култовите песни на легендарната българска формация Тоника СВ и отбелязаха единодушно попадение, разпознавайки прекрасната Мария Игнатова под костюма на Заекът.

Мария Игнатова: По време на "Маскираният певец" се омъжих и изкарах меден месец в карантина

Перлата първа щурмува сцената с песента „Save Your Tears“ на The Weeknd. Канадският изпълнител Абел Тесфайе, криещ се под псевдонима The Weeknd с видеото към песента иронизира съвременната култура, в която в името на красотата милиони хора по света променят изцяло чертите си. Огромни скули и устни, подута от прекомерен ботокс кожа, коригиран нос – Абел е неузнаваем. Парчето е част от платинения му албум After Hours и музикантът го изпя на участието си на Super Bowl през февруари, но изненада за всички беше отсъствието му от Грами церемонията, които сензационни не го номинираха за нито една награда.

Падна седмата маска в „Маскираният певец“ – сезон 3 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Гъбарко демонстрира забележителни вокални способности с едно от най-популярните произведения на Франц Шуберт - шедьовърът „Ave Maria“. Той е композиран от австрийския композитор през далечната 1825 г. като част от неговия опус 52, цикъл от седем песни по поемата на сър Уолтър Скот „Дамата от езерото“. Една от най-популярните съвременни интерпретации на тази песен е тази на Андреа Бочели.

Госпожицата покорява сърцата на публиката и силно изненада панела с песента „Единствени“ на Слави Трифонов и Софи Маринова. Парчето се превръща в безспорен хит и през 2005 г. двамата изпълнители участват като дует с него на българския финал за конкурса „Евровизия“.

Прилепът се впусна в музикалния дуел срещу Госпожицата с мега хита на Robbie Williams – „Angels“. Въпреки че британският поп певец придобива силна популярност като част от момчешката група Take That, след стартирането си на самостоятелна кариера с тази песен Роби успява да покори музикалните класации през 1997 г. Тя достига първо място в класациите на много страни, но трудно пробива във Великобритания.

Шотландецът, който бе гост-маска за вечерта, се присъедини към шоуто с рок парчето Poison на Alice Cooper. Парчето е част от албума Trash, издаден през 1989 г. и то бързо става хит и достига до № 2 във Великобритания. Под маската на Шотландецът се оказа Ивайло Цветков - Нойзи, който сподели пред аудиторията, че е помолил за питон, който подобно на любимия си певец Alice Cooper е планирал да хвърли по публиката. Самият силно ексцентричен рок певец участва и в Кеч мания 3, където придружава до ринга Джейк „Змията“ Робъртс. След края на мача Купър взима змията на Джейк и я хвърля по мениджъра на Дъ Хонки Тонк Мен Джими Харт.

Носорогът изпя великолепното парче „Thunder“ на DARA. Още с аудио премиерата си, “Thunder” получи заслужена подкрепа не само в България, но и в чужбина, като парчето бе позиционирано в над 20 водещи плейлисти в дигиталните платформи в десетки европийски страни.

Самураят избра да изпълни емблематичното парче „Самурай“ на Жана Бергендорф. Това е дебютният сингъл на певицата и е представен за първи път на връчването на Годишните музикални награди на БГ Радио 2014 година. Поп песента е записана в две версии – българската се нарича „Самурай“, а английската Remember Me. Автори на пилотния сингъл са успешните продуценти Рей Хеджис и Найджъл Бътлър, като те са тези отговорни за формирането и продуцирането на момчешката група One Direction. Българският текст е дело на Руши Виденлиев.

Камъкът взриви публиката с хита „American Woman“ на Lenny Kravitz. Кавър версията на песента на групата The Guess Who донася на Лени наградата Grammy през 2000 г. за най-добро вокално рок изпълнение сред мъжете. Версията първоначално се появява в саундтрака към филма "Остин Пауърс 2: Шпионинът любовник". Всъщност песента е поръчка от продуцентите на филма и според артистът в началото е нямал идея какво да прави, тъй като оригиналът е съвършен. Лени решава да го завърти и да запише нещо различно. Финалът е страхотен хит, от който всички дори и момчетата от The Guess Who са доволни.

Снимки: NOVA/ Красена Ангелова

Повече информация за „Маскираният певец“ можете да откриете на официалните Facebook, Instagram и Tik Tok профили на шоуто. Припомнете си и най-забавните моменти от миналите сезони на „Маскираният певец“ в канала на предаването във Vbox7.com.