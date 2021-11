Миналата седмица се насладихме на вълнуващи изпълнения, сценична магия и прекрасен балет и дори битка за него. Но най-интересното бяха битките.

Но и днес бъдете готови за жестоки битки и очаквайте впечатляващи музикални изненади. Започнаха 14, но останаха само 5 маски, но важното е кой ще свали маската последен. Всичко зависи от зрителите.

Тази вечер в епична тройна битка ще влязат Самураят срещу Носорогът и Гъбарко, Камъкът ще предизвика Госпожицата. Очакваме и 2 гост-маски от предходен сезон, които ще се завърнат за по едно специално изпълнение. Очакваме Ангелът и Макаронът, но какво ще изпълнят и кой се крие зад тях, ще разберем малко по-късно в шоуто.

ГАЛЕРИЯ: Единадесети епизод на "Маскираният певец" - сезон 3

Миналата седмица звездните детективи не бяха затруднени и успяха единодушно да дадат правилен отговор, кой се крие зад маската на Перлата. Под един от най-красивите и изящни костюми зрителите на NOVA видяха лицето на певицата Лора Караджова, след страхотното й изпълнение на хита на Джеймс Браун „It's A Man's Man's Man's World“.

Падна деветата маска в третия сезон на „Маскираният певец“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Голямата изненада на вечерта на десетия лайф на „Маскираният певец“ поднесе актьорът Къци Вапцаров, който за трета поредна година успя да заблуди всички и остана неразпознат, а самият водещ бе в този костюм в първия сезон на предаването. Той се появи като гост маска отново в костюма на Шапката и развълнува зрителите с изпълнение на “Afterglow” на британската звезда Ed Sheeran.

Георги Симеонов – JJ: Маската на Прилепът беше фантастична, но виждах само през едното око

Въпросът е не кой се крие под маската, а кой ще остане последен?

Първата гост-маска е Ангелът, който изпълни We Are The World на USA For Africa. Песента е записана от Майкъл Джексън и Лайнъл Ричи през 1985 г. с продуцент Куинси Джоунс и е изпълнена за пръв път от плеяда от най-известните изпълнители в този момент. Целта била да се съберат средства за помощ на гладуващите деца в Африка. Участват супер звезди като Боб Дилън, Джордж Майкъл, Стиви Уондър, Тина Търнър и много други. Презаписана е отново през 2010 г. след земетресението в Хаити.

ПАДНА ОСМАТА МАСКА В ТРЕТИЯ СЕЗОН НА „МАСКИРАНИЯТ ПЕВЕЦ“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Предположенията на панела са три пъти за Керана и един глас за Роберта. Под маската на Ангелът се оказа Дивна.

В първата тройна битка излизат Самураят, Носорогът и Гъбарко.

Самураят първи щурмува сцената с песента Higher Power на Coldplay. Парчето е пилотен сингъл от деветия студиен албум на Крис Мартин и компания, а премиерата на видеото бе в Космоса чрез видеовръзка с френски астронавт, който разговаря от Международната космическа станция. Според режисьорът Дейв Майерс, работил преди това и с Тейлър Суифт, и Били Айлиш, той се е опитал да визуализира отчуждението, което всички изпитваме, чувствайки се сякаш на друга планета.

Носорогът избра да изпълни емблематичното парче Chandelier на Sia. През 2014 г. австралийската певица разбива всички музикални класации с хита си Chandelier. Тя е истински творец и гениален текстописец, който създава тотални хитове за много други известни изпълнители като Бионсе, Бритни Спиърс, Кати Пери, Дженифър Лопез, Шакира и много други. Тъй като Сиа започва да се чувства неудобно от нарастващата си слава след невероятния хит Chandelier през 2014 г. тя започва да носи перука във всички видеа, участия на живо и концерти. Черно-бялата перука с голяма панделка се превръща в нейна запазена марка. През 2018 г. Billboard включва видеото в списъка си за най-добрите музикални клипове на XXI век под №18. В него 11 годишната актриса и невероятно добра танцьорка изпълнява своя невероятен танц в пуст апартамент.

Гъбарко демонстрира забележителни вокални способности с песента Super Bass на Nicki Minaj. Парчето е от албума на рапърката Pink Friday от 2011 г., като колежките й Селена Гомес и Тейлър Суифт правят свои кавър версии на песента. Minaj споменава, че песента й е посветена на момчета, които използват тежки бас системи в автомобилите си.

Втората гост маска за вечерта е Макаронът, която се присъединява към шоуто с песента на Yellow Submarine на The Beatles. Култовото парче е записано в края на 68-а година и излиза на 17 януари 1969 г. като саундтрак към филма „Жълтата подводница“. Набира огромна популярност, особено в страните от Източния блок, където британския рок е един от символите на протест и несъгласие с властта. Жълтата подводница претърпява през годините редица кавъри, а мелодията ѝ става част от стотици скандирания и рефрени по всички краища на света.

Зад маската се криеше прекрасната актриса и радиоводеща Богдана Трифонова.

В предстоящия дуел ще се изправят Госпожицата срещу Камъкът.

Камъкът взриви публиката с хита на Here Without You на 3 Doors Down. Песента е пусната от американската рок група през 2003 г. като трети сингъл от албума Away from the Sun и достига до пето място в класацията на Billboard Hot 100. Фронтменът на бандата признава, че се е вдъхновил за песента от вече бившата си жена и сам обяснява, че в нея се опитва да изрази чувството си при липсата на някой близък човек. Песента добива голяма популярност след началото на войната в Ирак и се превръща в химн на разделените от семействата си военни.

Снимки: NOVA/ Красена Ангелова

Повече информация за „Маскираният певец“ можете да откриете на официалните Facebook, Instagram и Tik Tok профили на шоуто. Припомнете си и най-забавните моменти от миналите сезони на „Маскираният певец“ в канала на предаването във Vbox7.com.