Започна второто лайв шоу от десетия юбилеен сезон на „Като две капки вода“. Водещи на най-хитовото предаване за имитации в ефира са комедийните актьори Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро, които ще продължат да си партнират успешно на сцената.

Тази вечер зрителите имат удоволствието да се насладят на вторите превъплъщения на звездните участници, които трябва да изпълнят песни и да влязат в необичайни образи, отредени им от Бутона на късмета.

Той отреди Дарин да бъде Meat Loaf, Моню да влезе в ролята на Николина Чакардъкова, Мариана Попова да излезе на сцената като Rag’n’Bone Man, Крисия да имитира Britney Spears, Алисия да се превъплъти в Богдана Карадочева, Краси Радков да се преобрази в Beyonce, Анелия да заблести под прожекторите като Лили Иванова, Александър Сано да бъде Rihanna, Руслан Мъйнов да представи песен на Freddie Mercury, а Есил Дюран да пресъздаде образа на David Damian от Maneskin. Как ще се справят десетте участници с новите образи?

Изпълненията на участниците продължават да са внимателно анализирани от жури в състав – Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев – Фънки. Тази вечер като гост-звезда в журито влиза продуцентът на предаването Магърдич Халваджиян.

Как ще се справят участниците с вторите за сезона изпълнения и успешни, правдоподобни или по-скоро смешни и забавни ще са имитациите? Кой ще грабне победата?

Първи на сцената излиза Руслан Мъйнов, който изпълни хита от 1978 г. „Don’t Stop Me Now“ на легендарната рок банда Queen. Според британския таблоид Daily Express за 2020 година хитът "Don't Stop Me Now" заема първо място в категорията на "най-щастливи песни". Как ще се преобрази Руслан в краля на рок музиката?

Крисия влиза в образа на американския тийн идол Britney Spears и излиза под светлината на прожекторите с песента от 2000 г. „Oops!.. I Dis it Again“

Дарин Ангелов изпълни емблематичната песен „I’d Do Anything For Love“ на американската рок легенда Meat Loaf. Парчето е отличено с престижната статуетка на награди "Грами" за "Най-добро рок соло изпълнение". В клипа, пресъздаващ приказката за "Красавицата и звяра" през погледа на режисьора Майкъл Бей ("Армагедон", "Пърл Харбър" и поредицата "Транформърс")

