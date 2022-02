Най-доброто шоу за имитации “Като две капки вода” и тази вечер забавлява зрителите на NOVA с незабравими превъплъщения и забележителни изпълнения. Началото на грандиозния спектакъл бе дадено от изненадващо изпълнение на БТР и Маги Халваджиян на „Пак ще се прегърнем“, с което развълнуваха публиката. Тази вечер към Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев-Фънки, в журито се присъедини и продуцентът на шоуто Маги Халваджиян.

Победител във втория лайв на юбилейния сезон на „Като две капки вода“ стана Мариана Попова. Певицата впечатли силно зрителите и журито с превъплъщението си в образа на Rag’n’Bone Man. Тя излезе неузнаваема под прожекторите и изуми с великолепното представяне на песента “Skin”. Всички членове на журито не скриха възхищението си, а Хилда каза за изпълнението й: „Аз мисля, че за изпълнение като това е направено и това шоу!“

Първи на сцената излезе Руслан Мъйнов в ролята на рок легендата Фреди Меркюри и изпълни вечния хит на Queen „Don’t Stop Me Now”. “За мен това е една от най-добрите имитации на Queen в това шоу” – призна Хилда Казасян. Крисия ни върна към хита на Бритни Спиърс „Oops!... I Did It Again”, a Анелия развълнува зрителите с песента „Панаири“ на примата на българската музика Лили Иванова.

Първият мъж, който влезе в женски образ в юбилейния сезон на „Като две капки вода“ бе Александър Сано. Той изгря на сцената като сексапилната Риана и остави публиката и журито без думи след изпълнението на песента „Love On Brain”. Колегата му Краси Радков срази публиката със сложна хореография в ролята на американската звезда Бийонсе. „В това шоу има трудни задачи. А понякога направо невъзможни задачи. Тази беше от тях. Свалям шапка на професионализма ти. Можеше да преиграеш образа, но ти се стара да направиш Бийонсе. В това шоу печелят хората, които приемат сериозно задачите“, сподели Маги Халваджиян след изпълнението. Миналата седмица Бутонът на късмета отреди и на Моню Монев да излезе на сцената като дама. Той успя да се справи отлично с имитацията на Николина Чакърдъкова и изпълни песента „Пий, куме“, а на сцената бе в компанията на танцьорите от Неврокопския танцов ансамбъл. Есил Дюран също дебютира на сцената като изпълнител от противоположния пол. Есил имаше задача да влезе в кожата на Дамиано Давид от Maneskin и събра овациите с песента „Beggin’”.

Алисия напълно излезе от кожата си с имитацията на великата Богдана Карадочева и култовата й песен „Иване, Иване“. Дарин Ангелов излезе под прожекторите като рок иконата Мийт Лоуф и изправи публиката на крака с изпълнение на „I’d Do Anything For Love”.

И вторият епизод на шоуто завърши с “Бутонът на късмета”. Следващата седмица зрителите ще видят Руслан Мъйнов преобразен като Крисия, Алисия ще влезе в образа на Володя Стоянов, Моню Монев ще е Джеймс Браун, Есил Дюран ще излезе на сцената с изпълнение на AC/DC, Крисия ще плени зрителите като Барбара Стрейзънд, Анелия ще имитира Ед Шийран, Краси Радков ще влезе под кожата на Мими Иванова и Развигор Попов, Александър Сано ще трябва да имитира перфектно Гери-Никол, Дарин Ангелов ще се превъплъти в Ани Ленъкс, а Мариана Попова ще изненада зрителите като Румънеца и Енчев.

Първи на сцената излиза Руслан Мъйнов, който изпълни хита от 1978 г. „Don’t Stop Me Now“ на легендарната рок банда Queen. Според британския таблоид Daily Express за 2020 година хитът "Don't Stop Me Now" заема първо място в категорията на "най-щастливи песни". Как ще се преобрази Руслан в краля на рок музиката?

Крисия влиза в образа на американския тийн идол Britney Spears и излиза под светлината на прожекторите с песента от 2000 г. „Oops!.. I Dis it Again“

Дарин Ангелов изпълни емблематичната песен „I’d Do Anything For Love“ на американската рок легенда Meat Loaf. Парчето е отличено с престижната статуетка на награди "Грами" за "Най-добро рок соло изпълнение". В клипа, пресъздаващ приказката за "Красавицата и звяра" през погледа на режисьора Майкъл Бей ("Армагедон", "Пърл Харбър" и поредицата "Транформърс")

Анелия блести като ярка звезда под прожекторите на панаири с едноимената песен "Панаири" на град дамата на българската поп-музика Лили Иванова. Ще успее ли с усмивка да се превъплъти в любимата на българите изпълнителка.

Александър Сано ще имитира популярната певица и модел, секси перлата от Барбадос Rihanna с парчето „Love On the Brain“. Изпълнителката е известна с навика си да пие по един шот всеки път преди да излезе на сцена. Дали и Сано ще изпълни тази нейна традиция?

Моню Монев поздравява аудиторията с песента „Пий куме“, посветена на кума, който е един от най-важните хора на сватбата. Ритмичната и весела песен е част от репертоара на обичаната народна певица на Николина Чакърдъкова.

Алисия поздравява голяма част от българската мъжка аудитория с незабравимата песен „Иване, Иване“ на Богдана Карадочева. Известната българска певица изпълнява вечния хит повече от 30 години, като текста е написан от Маргарита Петкова.

Късметът отрежда Краси Радков да се превъплъти в Beyonce и затова изпълнява парчето „All The Single Ladies“, която е провъзгласена за химн на всички свободни момичета.

Есил Дюран влиза в мъжка роля на атрактивния вокал на италианската рок банда Maneskin. Тя изпява песента от 2017 г. „Beggin“, която след звученето си на Евровизия изведнъж се оказа на 1-во място в глобалната класация на най-търсените мелодии в мобилното приложение Shazam. Парчето е кавър версия на оригинална композиция от 1967 г.

Мариана Попова влиза в кожата на британския изпълнител Rag’n Bone Man с популярното парче „Skin“. Rag’n’Bone Man е известен с дълбокия си баритонов глас, но освен с музиката си, той се отличава с не по-малко впечатляващ външния си вид. Едно голямо момче с много татуировки като особено важни за него са две: на дясната ръка думата "соул" и на лявата "фънк".

