Тази вечер към звездното жури, което оценява имитациите, се присъедини телевизионният продуцент и музикант Димитър Станчев.

"Пиша песни от дете. Бях на 12, когато написах цяла песен от край до край. Млад напуснах България и заживях в Канада. Песента, която ще чуете, написах в една снежна нощ в Торонто", сподели той за песента, която изпълни на сцената на "Като две капки вода".

Крисия с първа победа в „Като две капки вода“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Лично поканих г-н Станчев да журира. Той е изключителен меломан и мой приятел. Той е човек, който живее заради музиката и съм изключително щастлив, че прие“, сподели продуцентът Маги Халваджиян.

Първа на сцената тази вечер излезе Марияна Попова, на която се падна нелеката задача да се преобрази в алтернативния, скачащ бунтар Зак де ла Рока от американската банда Rage Against The Machine като изпълни една от най-популярните песни на групата Killing In the Name.

„Важно е да вкарам драйв в гласа си, има изразена лудост в очите му и в движенията му. Много е различен от мен. Дай Боже да се справя!“, сподели тя.

След нея сцената щурмува водачът във временното класиране Александър Сано, който изпя известния сингъл на южнокорейскя рапър Psy – Gentleman, поставил рекорд по гледаемост в Youtube.

„За първи път в живота си не съм притеснен за танц. Мисля да наблегна на текста от уважение към южнокорейската нация“, сподели Сано.

Краси Радков надмина очакванията на зрителите с майсторското си превъплъщение в Тил Линдеман от немската рок група Rammstein и изпълни световноизвестния им хит Du Hast.

„Както и да дишам, натоварвам гласните си струни. Линдеман има много агресивно и мъжкарско излъчване, но ще тренирам“, категоричен бе Краси Радков.

Дарин Ангелов влезе в обувките на неподражаемата канадска попзвезда The Weeknd и изпя песента Blinding Lights, обявенa за новата песен номер 1 в историята на класацията Billboard Hot 100 през 2021 г.

Бутонът на късмета отреди на Анелия песента, с която Адел се завръща на сцената след 6 години тишина Easy On Me, в която изпълнителката обяснява и причините за развода си.

„Щастлива съм, образът е голямо предизвикателство и удоволствие!“, категорична бе певицата.

А Моню Монев се преобрази в Мирослав Атанасов от поп-рок групата „Джанго Зе“ и изпълни хитовата им песен „Луди жаби“.

„Образът е ярък и графичен. Все едно е пънкарско нареждане. Танците са в стил „Пинокио“, разкри актьорът.

Алисия подпали сцената като барбадоската секси дива, носителка на многобройни музикални награди Риана като изпя майсторски хитовото й парче Rude Boy.

„Доволна съм, защото много я харесвам. Когато трябва да изградиш различен образ, е трудно. Носовото пеене е характерно за нея. Тя е разкрепостена и много ще се забавлявам много“, сподели Алисия.

Емблематичната песен на легендата на българската естрада Георги Христов „Черно и бяло“ бе предизвикателството пред Руслан Мъйнов.

„Много ми харесва задачата. Учил съм се от него. Би било неприятно, ако не успея поне да се доближа до него…“, споделя той.

Двойният образ на горещите певици Бийонсе и Шакира и парчето Beautiful Liar се оказаха истинско предизвикателство за Крисия.

„Чувствам се притеснена. Работата е двойна. Звученето на Шакира е специфично и затруднява гласа. Много е трудно да преминавам от единия в другия глас“, сподели Крисия.

Милко Калайджиев и хитовото му парче „Да те забравя“ не успяха да затруднят Есил Дюран.

„Не знам как ще измитирам неговия тембър. Ще ме затруднят неговите специфични орнаментики. Сякаш не съм се затруднявала толкова досега“, категорична е тя.

Следете Facebook страницата и официалния Instagram профил на „Като две капки вода“ за актуални новини. Епизоди от предишни сезони на предаването можете да откриете в "Като две капки вода” във Vbox и в NOVA PLAY.