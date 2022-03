След като Дарин Ангелов грабна победата в предишното предаване, с майсторското си изпълнение на хитовото парче „Луда по теб“ на поп фолк дивата Камелия, тази вечер звездните участници отново ще премерят сили на сцената на любимото шоу за преобразявания.

В нощта след бляскавата церемония по връчването на „Оскарите“ започва още едно пищно, грандиозно и запомнящо се шоу, което всеки понеделник опъва червения килим. Днес към звездното жури в състав – Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев – Фънки, което ще оценява имитациите, ще се присъедини изпълнителят Наско от Б.Т.Р.

Александър Сано държи първенството в класирането до момента, следван само на 5 точки от Краси Радков

Тази вечер зрителите имат удоволствието да се насладят на седмите превъплъщения на звездните участници, които трябва да изпълнят песни и да влязат в необичайни образи, отредени им от Бутона на късмета.

Дарин Ангелов извоюва първата си победа в „Като две капки вода“

Първи на сцената тази вечер излезе Краси Радков, на който се падна нелеката задача да се преобрази в краля на Африка. King Africa е проект на аржентинска музикална група, сформирана през 90-те години на миналия век, която получава световно признание с кавър версията на песента „La Bomba“ от боливийската група Azul Azul.

„Трябва да изиграя крал, но той си е като мен. Мога да произнасям думите, но не ги разбирам. Има височини и ниски тонове, които ще ме затруднят.“, категоричен бе комикът.

Есил Дюран: В „Като две капки вода“ се хвърлям смело във всякакви лудости

След него сцената щурмува актьорът Руслан Мъйнов, който се преобрази в харизматичния български поп изпълнител Руши Виденлиев и изпя песента „IL Ritmo Del Mio Cuore“. Това е третият сингъл от първия албум на обичания певец, актьор, автор и режисьор, който се превърна в летния хит на 2003 г.

„Сексапилът се дава от Господ, а не се научава. Танцът няма да ми се отдаде, но ще види човекът, че като него никой не може да го направи“, категоричен е актьорът.

Дарин Ангелов: Три неща ме затрудниха в образа на Камелия

На Марияна Попова отново се падна нелеката задача да влезе в мъжка роля и да се преобрази в Наско - фронтмена на най-яката българска рок банда Б.Т.Р. Певицата изпълни заедно с рок музикантите популярната песен „Да погледна в теб“. Ще се появи ли Жени Калканджиева като в оригиналното видео, предстои да видим.

„Надали има в България човек, който не обича Б.Т.Р. Притесних се когато видях Наско, а песента е трудна. Надявам се да успея да съчетая характерните движения на Наско и да не забравя текста. В личното ми творчество пея лежерни неща, докато тук се сблъсквам с доста бързо темпо“, категорична бе тя.

Емблематичната песен „Палатка“ на легендното трио на българската поп и фолк музика ще е предизвикателството пред Крисия. Борис Дали, Илиян и Коцето бяха отличени за парчето, което се превърна в песен на 2010 г. Късата клечка според всички, тъй като ще й е безкрайно трудно да се въплъти в майстора на купона.

„Ще се опитам да докарам лежерния, небрежен образ на Коцето. Надявам се Фънки да припознае другото любимо Коце в мен“, сподели Крисия.

А Моню Монев се преобрази в кралицата на поп музиката Madonna, като изпълни най-продавания сингъл на изпълнителката „Hung Up“, който достига почти 10 милиона копия. Песента е планирана като част от мюзикъл, по който певицата работи, вдъхновена от звученето на 70-те години – ерата на диското. Тя е част от албума „Confessions on a Dance Floor“, издаден от 2005 г и е базирана на ноти от известната песен на „ABBA“- „Gimme! Gimme! Gimme!“ С нея Madonna закрива всеки свой концерт от последните турнета.

„Трябва да имам в главата си текст, звукоизвличане, няма да го наричаме пеене. Мадона е много привлекателна, секси и за съжаление въпреки усилията ще изглеждам пародийно. Подхождам сериозно, смазвам с грес ставите и танцувам“, разкри актьорът.

Бутонът на късмета отреди на Есил Дюран да изпълни прекрасната балада „За тебе бях“ на примата на българската естрада Лили Иванова. В нежната и чувствена песен се пее за любовта, която изпълва със смисъл и чувства, и успява да докосне всяко едно сетиво у слушателите.

„Знам колко взискателни са хората, когато пееш Лили Иванова. Трябва да изпълня песента перфектно. Ако отвътре не съм Лили ще стане като кукла на конци. Цялата седмица съм много тревожна. В гените и клетките на кръвта ни има Лили Иванова. Много пъти слушах песента, но не само нея, а и много нейни концерти. Ще направя събирателен образ и ще изпълня песента с много любов“, сподели Есил.

Алисия се изправи пред сериозно предизвикателство с популярното рок парче на поп рок иконата Michael Jackson „The Way You Make Me Feel“, което е от седмия албум на изпълнителя Bad, продуциран от Куинси Джоунс. Видеото към песента е дълго почти 10 минути с невероятна хореография, в която Майкъл танцува с модела Татяна Тумбцен.

„Огромно предизвикателство е да изпълня тази песен. Но той е велик танцьор, и при него е цялостно поведение. Ще се постарая да дам поне една частица от края па попа. Изгледах всички, които са го имитирали, но това е много сложен образ. Песента ще я изпея, защото го харесвам от дете“ коментира Алисия.

Английската група The Prodigy и песента им „Breathe“ се превърнаха в истинско предизвикателство за Анелия, на която се наложи значително да излезе и да пречупи същността си като влезе в обувките на Кейт Флинт. Въпреки че Firestarter се води за тяхно емблематично парче, „Breathe“ е изпята за първи път в Pionir Hall в Белград и се превръща в емблематична за сръбските младежи.

„Много съм енергична, но тук няма толкова пеене, а има повече образ. Представям си, че съм вътре в камерата. Безумно е това, което трябва да изиграя. Според мен трябва да взема лекарства, но не съм сигурна какви. Трябва да се докара емоцията и състоянието на певеца“ коментира Анелия.

След нея сцената щурмува водачът във временното класиране Александър Сано, който изпя известния сингъл на испанската дамска поп група, създадена от Мануел Руис Las Ketchup – „Asereje“. Песента се превръща в тотален хит и оглавява първото място в десетки държави, а танцът продължава да се изпълнява и до днес. Трети женски образ е предизвикателството пред Сано.

„Най-важното е да излезе енергията от тази песен. Танцът е в графа хумореска и се надявам от дефекта да стане ефект. Тъй като съм по-грозна жена, предполагам, че ще съм някоя от по-грозничките“, сподели Сано.

Дарин Ангелов надмина очакванията на зрителите с майсторското си изпълнение на първия голям хит на P.I.F. - „Приказка“ От издаването си през 2000 г. до днес, парчето остава една от най-обичаните и популярни български песни.

„Много актьорско парче. Влиза леко във фразите, като монолог. Тялото ми е статично, но енергията и емоцията е вътре в него. Най-трудно ще ми е да овладея емоцията и то при песен на приятел. Чувствам тежка отговорност при тази задача. Искам да успея да пратя към публиката тази енергия, която изпращаше Димо – тя е чиста и неподправена“, сподели актьорът.

Фотография: NOVA / Красена Ангелова

Следете Facebook страницата и официалния Instagram профил на „Като две капки вода“ за актуални новини. Епизоди от предишни сезони на предаването можете да откриете в "Като две капки вода” във Vbox и в NOVA PLAY.