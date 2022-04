Осем поредни епизода зрителите, журито, менторите и участниците избираха различен победител за вечерта на шоуто, като единствено Дарин Ангелов записа две поредни победи: първата за майсторското си изпълнение на хитовото парче „Луда по теб“ на поп фолк дивата Камелия, а втората за превъплъщението си в образа на Димо от P.I.F. Какво да очакваме тази вечер?

Комедийните актьори Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро ще продължат да си партнират успешно като водещи на сцената на хитовото шоу за преобразяване. Шоуто бе открито от легендарната звезда на сериала "Дързост и красота" Рон Мос (в ролята на Рич Форестър), който анонсира появата на двамата талантливи водещи.

Изпълненията на участниците продължават да са внимателно анализирани от жури в състав – Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев – Фънки.Този понеделник към звездното жури, което ще оценява имитациите, ще се присъедини изпълнителката Мария Илиева. Тя вече добре познава предаването от другата страна, тъй като беше един от участниците в седми сезон на "Като две капки вода". Същата 2019 г. певицата бе част от детективите на шоуто "Маскираният певец" в ефира на NOVA.

Тази вечер зрителите имат удоволствието да се насладят на осмите превъплъщения на звездните участници, които трябва да изпълнят песни и да влязат в необичайни образи, отредени им от Бутона на късмета. Временното класиране оглавява Краси Радков, който все още няма отбелязана победа.

Първи на сцената тази вечер излезе Дарин Ангелов, на който се падна задачата да изпълни парчето „Alane“ като се превъплъти в камерунския изпълнител Wes. Повечето хора са чували песента, която накара целия свят да пее и танцува през 1996 г. В средите на музиката я определят за уникална, тъй като успява за кратко време да създаде добро настроение. „Alane“ означава „любовна песен“ на езика на банту-кана", разкрива в интервю Wes. „Това е един от най-старите банту езици на Африка и винаги ме трогва и съм щастлив да видя, че може да даде много радост и щастие на цялото човечество", допълва камерунецът.

„Доста е усмихнат изпълнителя и мисля, че ще се справя. В песента се пее за любов“, сподели Дарин.

След него сцената щурмува Анелия, на която се падна нелеката задача да се превъплъти в любимката на младите поп-звездата DARA. Поп-фолк певицата изпълнява една от най-излъчваните й песни в радио ефира „Thunder“. В клипа към парчето DARA пресъздава мечтите на обикновено момиче, което прескача между различни реалности и сменя рязко образите си – от фатална супер жена, през пленителна циркова актриса до астронавт, който съзерцава Вселената.

„Най-трудната ми задача досега. Трябва да пееш и да танцуваш непрекъснато. Има трудна хореография, но много ми харесва DARA. Тя е изключително талантлива“ коментира Анелия.

На Моню Монев се падна изключително актьорска задача, в която артистът влиза в образа на един от най-големите комици на всички времена Чарли Чаплин. Моню изиграва актьорския етюд към песента „Nonsense Song“ от класическия филм „Модерни времена“. Малкият скитник на Чаплин е една от най-известните, разпознаваеми и обичани фигури през ХХ век и в този филм за първи път зрителите чуват гласа на комика, след две десетилетия пантомима. Сцената е определяна за една от най-великите, изиграни от Чарли Чаплин. В нея героят му трябва да изпълни песен, чийто думи е записал на маншета на ризата си. Изпуснал го при влизане си търсещ го отчаяно, на малкия човек му се налага да измисли думите към песента на „фалшив“ език.

„Зарадвах се на тази задача, защото тя е предимно актьорска. Изиграва една малка история, но ако го направя с полет на душата, всичко ще се получи. Притеснително е да имитираш най-великият комик на всички времена“, разкри актьорът.

Въпреки че Марияна Попова с огромно желание се преобразяваше в мъжки образи, този път „Бутонът на късмета“ и отреди да влезе в обувките на американската поп певица Тейлър Суифт. От кънтри певица, изпълнителката се насочва към поп сферата и вече има 255 спечелени награди, сред които 11 награди „Grammy“ и голяма популярност в цял свят. Мариана изпълнява един от най-големите хитове на Суифт „Shake It Off“, който застава начело няколко седмици в класацията на САЩ.

„Нямаме допирни точки с това момиче и ще ми е трудно да пресъздам грацията и леката й префърцуненост. Момичето е много весело и сладко. В клипа през цялото време се иронизира, но предпочитам да пресъздавам мъжки образи“, категорична бе тя.

Краси Радков щурмува сцената превъплъщавайки се в изключително популярната поп група Modern Talking, създадена в Хамбург от дуото Дитер Болен и Томас Андерс през 1983 г. Стилът им е на т.нар. eurodisco, характерно с приятните си и леснозапомнящи се мелодии и лирически текстове, което им носи невероятен успех в целия свят. Актьорът изпълнява песента „No Face, No Name, No Number“ – в стил латино, което за първи път се случва в историята на дуета.

„Излизам на сцената и пускам чар и каквото стане. Избрах си на „Бутона на късмета“ Дитер Болен, а за другия от дуета ще ми помогне Мариан Бачев. Сега съм на първо място, без да мога да пея и без победа“, споделя комикът.

Актьорът Руслан Мъйнов изпълнява странджанската народна песен „Калиманку Денку“, която носи световна слава на голямата българска певица Янка Рупкина. Превърнала се в звезда от световна величина, тя е записала стотици фолклорни песни, но тази впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си в поредицата албуми на „Мистерията на българските гласове“. Известна с изключителен глас и работата си с вокално трио „Българка“ изпълнителката представя българското народно пеене по целия свят.

„Аз трябва да направя всичко възможно да направя изпълнение близко до оригиналния изпълнител. Ще се опитам да предам светлината, която има при Янка. Това е песен, което носи кода на българщината. Щастлив съм, че ми се падна тази задача и едновременно с това съм уплашен“, разкрива актьорът.

