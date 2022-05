Тази вечер станаха ясни четиримата финалисти в юбилейния десети сезон на „Като две капки вода“ след 12 предавания и общо 120 имитации. До последно битката за финала беше изключително оспорвана, но резултатите са категорични - за първото място в предаването на NOVA ще се борят Краси Радков, Александър Сано, Дарин Ангелов и Крисия. Специален гост в журито на най-доброто шоу за имитации тази вечер беше футболната легенда Христо Стоичков, който заедно с Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев – Фънки за последно за този сезон оцени звездните участници.

На полуфинала победата за първи път грабна временният водач в класирането досега - Александър Сано. Актьорът отново показа блестящите си актьорски и вокални умения като Дейв Гахан от великите Depeche Mode и събра най-много точки от зрители, жури и ментори. „Ти се справи изключително добре“, поздрави го Фънки, след като Сано получи бурни аплодисменти за изпълнението на „Never Let Me Down Again”.

Този понеделник шоуто бе открито от Руслан Мъйнов в блестящата рокля на легендарната Лайза Минели. Той вдигна публиката на крака с неповторимото изпълнение на „New York, New York” от едноименния мюзикъл на Мартин Скорсезе. „Руслане, ти си изумителен актьор. Ти направи по перфектен начин Лайза Минели. За мен това е най-добрият ти образ“, сподели Юлиан Вергов. Веднага след него победителката от миналата седмица Крисия запя на турски като певицата Гюлшен. Тя впечатли със страхотна хореография в имитацията на екзотичната изпълнителка. Мариана Попова имаше тежката задача да направи двоен мъжки образ на британските звезди – сър Елтън Джон и Джордж Майкъл, с който спечели овациите на публиката в студиото.

На сцената оживя и една от най-известните джаз певици – Елла Фицджералд. В нейната кожа влезе Есил Дюран, а Хилда коментира: „В импровизацията гласа ти беше едно към едно с нейния.“ Бутонът на късмета отреди на Моню Монев да изиграе ексцентричния образ на японския комик и телевизионна звезда – Пикотаро. Той забавлява всички с песента „Pineapple Pen”, превърнала се в хит в социалните мрежи последните години. „Много добро изпълнение на Моню. Страхотна имитация“, каза Фънки. Алисия накара всички да танцуват с нея на хита „Uptown Funk” на Бруно Марс. „Няма как да не стана на крака! Знам колко е трудно от поп-фолк да преминеш към фънк, а ти беше невероятна“, каза Христо Стоичков за изпълнението.

Балканската музика бе голяма част от изумителния полуфинал на десетия сезон на „Като две капки вода“. Дарин Ангелов разчувства всички със страхотния образ на непрежалимия македонски певец Тоше Проески. Краси Радков развълнува публиката като един от най-известните изпълнители от Балканите – Горан Брегович. В ролята на неговия „Оркестър за сватби и погребения“ влязоха музикантите от „Виво Монтана“. „От днес нататък ти си българският Горан Брегович за мен“, впечатлен от имитацията беше актьорът Юлиан Вергов. Краят на вечерта бе отбелязан с невероятното представяне на Анелия като народната певица Стефка Съботинова. Анелия насълзи очите на публиката в студиото с една от най-красивите народни песни – „Притури се планината“, а на сцената тя получи музикален акомпанимент на клавир от Тихомир Христов. „Анелия, върна ме в години, когато в моята чанта винаги е стояла тази песен. Тя ми даваше кураж да покажа коя е България и кой е Христо Стоичков“, сподели футболната знаменитост.

Следващият понеделник (16-и май) от 20:00 часа по NOVA е големият финал на десетия сезон на „Като две капки вода“, когато за голямата награда ще се борят четиримата най-добри имитатори – Краси Радков, Александър Сано, Дарин Ангелов и Крисия. Всеки от тях има възможност сам да избере образа си за финала. Изборът на Александър Сано е великият Васил Найденов, Краси Радков ще имитира легендарния Емил Димитров, Дарин Ангелов ще бъде Влатко Стефановски, а Крисия ще заложи на Александра Бърк. Останалите шест звездни участници ще изпълнят три запомнящи се дуета.

Първи на сцената тази вечер излезе Руслан Мъйнов, който се преобрази в американска актриса и певица Лайза Минели, която е печелила четири от най-престижните награди - "Грами", "Оскар", "Еми" и "Тони". Той изпълнява емблематичната й песен „Ню Йорк, Ню Йорк“. Песента възпява града, който никога не спи и е част от филма от 1977 г на култовия режисьор Мартин Скорсезе. Лайза Минели си партнира с Робърт Де Ниро и след срещата им не само започват да правят заедно музика, споделят страстта помежду си и възпламеняват Ню Йорк.

„Падна ми се нещо помитащо, красиво, изключително. Всички движения са като един моноспектакъл и ще дам всичко от себе си. Няма как да влезе всичко, което невероятната Лайза прави, но ще се опитам да се събера в три минути“, коментира Руслан.

„За мен ти направи най-добрия си образ досега“, сподели Юлиян Вергов. „Очите ти летяха и успя да вземеш есенцията от нея. Беше наистина Лайза Минели“, допълни Хилда Казасян.

След нея сцената щурмува Крисия, която изпълнява песента на Gulsen– „Bangir Bangir“. Песента на турската изпълнителка се превръща в горещ летен хит за 2015 година. Видеото към песента е заснето в Хавана Куба и е сред най-гледаните парчета в You Tube. Само за няколко месеца то надхвърля рекордните 200 милиона гледания.

„Това е една голяма фръцла, която е доста далеч от мен. Но ще се нахам. Има доста актьорска игра, която трябва да се изиграе“, разказва Крисия.

Мариана Попова се превъплъщава отново в двоен образ и то в култовия дует на Елтън Джон и Джордж Майкъл, изпели незабравимата песен „Don‘t Let The Sun Go Down On Me“ на стадиона Уембли през 1991 г. Всъщност парчето е кавър на стара пасен на сър Елтън Джон от негов албум от 1974 г., но след дуета им, песента триумфира в английските и американските класации, и печели номинация на Грами през 1993 г.

„Получих не един, а цели двама мъже като образ. Различни, но хомогенни. Трябва да вляза в харизмата и енергията и на двамата. Да вляза в образа на Елтън ми помага Рафи Жамакорцян, който цял живот го е изследвал. Даде ми много ценни съвети. Обожавам песента – страхотна класика“, признава Мариана.

„Това са хора, които показват класа в музиката и съм се учила от тях“, допълва изпълнителката.

„Имитацията ти темброво на Елтън Джон ти беше по-добро и това ме изненада. Хареса ми как фразира като Джордж Майкъл“, сподели Хилда Казасян. „Трябва доста смелост да се хвърлиш в такива дълбоки води“, допълва Фънки.

Дарин Ангелов се преобрази в македонския певец Тоше Проески, който изгуби живота си едва на 26 години в катастрофа и изпя хита „Боже чувай я от зло“. Издадените му албyми ca eдни oт нaй-ycпeшнитe в мyзиĸaлнaтa иcтopия нa цeлия Бaлĸaнcĸи пoлyocтpoв, а гласът и песните му могат да докоснат всеки. През 1999 г., когато е 18-годишен, издава първия си албум „Некаде во ноќта". Вече като професионален музикант, той се записва в Музикалната академия в Скопие със специалност "Оперно пеене". През 2004 г. певецът представя родината си в най-престижния европейски музикален форум - Конкурсът за песен на Евровизия, с песента "Ангел си ти".

„Тоше има едни специфични деликатни движения и работя върху това да ги направя автентични и истински“, разказва Дарин. „Усмивката на Тоше Проески си е типично негова и много характерна. Нямам неговите характерни трапчинки. Излизам да разтопя женските сърца.“

„Лично го познавах този велик певец, който си отиде много рано и сега го видях пред мен“, призна за изпълнението Христо Стоичков.

Моню Монев влезе в образа на PIKOTARO - PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) и изпълни парчето, което е написано по японски комикс и наподобява култовото хит Gangnam Style. Песента за химикалка, ябълка и ананас се превръща във вселенски хит и е сътворена от японския комик и диджей Кацухико Косаки.

„Падна ми се прекрасна задача да имитирам PIKOTARO, който е характерен с невероятна пластичност. Танцът е леко аморфен като кукла на конци. В последно време доста се разчупих, но сега трябва да се счупя напълно“, споделя Моню Монев.

„Много много добро изпълнение на Мони“, коментира Фънки. „Видях, че си великолепен и уникален в танца“, допълва Христо Стоичков. „Фантастичен си“, е възклицанието на Хилда Казасян.

Бутонът на късмета отреди на Есил Дюран да изпее парчето „All of Me“ на американската джаз певица Ела Фицджералд. Великата Ела притежава уникален глас с диапазон от 3 октави и е призната за невероятна вокална импровизаторка. Има записани над 200 записани албума, печели 13 награди „Грами“ и естествено получава и своята звезда в Алеята на славата.

„Наистина това е моята музика. С нея съм започнала и ми е в сърцето. Надявам се, че удоволствието да изпея тази песен, да ми помогне да се превърна в Ела. Джазът е всичко друго, но не и рамки. На сцената на „Като две капки вода“ с това изпълнение ще вземете всичко от мен. Искам да посветя това изпълнение на всички, които са репресирани при появата на джаза. Доста от джаз музикантите са завършили живота си в лагери, а той е свобода, а не граници“, емоционално разказва Есил Дюран.

„Падна ти се този образ, за да могат хората да видят колко добре можеш да пееш. Безкрайно съм ти благодарна, че сподели спомена за всички тези хора, които са пели джаз и са били репресирани“, разкри Хилда Казасян.

Краси Радков изпя култовата песен „Месечина“ на сръбския композитор, певец и музикант Горан Брегович. Роденият в Босна и Херцеговина музикант в началото на кариерата си е бил рокаджия, но по-късно създава своя Оркестър за сватби и погребения, с когото започват турнета. Песента „Месечина“ е включена в саундтрака на филма „Ъндърграунд“, шедьовър, с който Емир Костурица печели Златна палма на Филмовия фестивал в Кан. Композиторът и сръбски музикант редовно включва нашенски ритми и гласове на български народни певици в произведенията си.

„Най-важното е, че тази песен е писана за мен и Слави. Не съм уверен вокално, но ще се опитам да пресъздам темперамента на Горан. Сръбският език го репетирам с Гъмзата. Този формат е напрежение“, признава Краси Радков.

„Браво Краси, настроението което създаде беше уникално и пресъздаде атмосферата на парчето“, призна Фънки. „Най-важното е, че влизаш в образа и се забавляваш много. Излъчването и атмосферата, които той носи ги пресъздаде“, допълва Хилда. „Благодаря, че можах да видя тази песен на живо“, сподели Юлиян. „Познавам Горан добре и ти си човекът, които може да го направи най-добре. Изправи хората на крака и имаш голямо сърце“, призна Христо Стоичков.

Александър Сано предизвика вокалните си възможности с песента „Never Let Me Down Again“ на Depeche Mode. Актьорът се превъплъщава във фронтмена и вокал на английската рок групата Дейв Геън, който със специфичния си глас завладя душите и сърцата на милиони хора по целия свят. Групата е основана преди повече от 40 години и е наименувана на френското модно списание Depeche Mode. В началото стилът им е ню уейв, но по-късно ги определят като алтернативна рок група.

„За първи път в предаването ударих джакпота. Слушам го от 30 години. Любимо ми е парчето и ще внимавам да не го изпълнявам като себе си, за да стане имитация. Ще направя имитация на Дейв Геън от концерта и ще се опитам да пресъздам енергията. Не съм бил по-щастлив от избора на Бутона на късмета. Днес този човек Дейв Геън има рожден ден и става на 60 години“, споделя Сано.

„Забавлявах се много, но липсваше до теб Мартин Гор, защото направо изкърти“, сподели емоцията си Юлиян. „Влизаш органично в образ и той застава на сцената“, допълва Хилда. „Исках да кажа, че изглеждаш страхотно като Дейв Геън“, сподели Фънки.

Алисия се изправи пред нелекото предизвикателство да се превъплъти в Бруно Марс и изпълни „Uptown Funk“. Парчето продуцирано от Марк Ронсън и Джеф Бхаскър се вдъхновяват от звука от 80-те на Минеанополис и фънк групите. Силно влияние им оказва музиката на Prince. Бруно печели две номинации за „Грами“ с парчето, което кара всички да танцуват и е едно от най-добрите създадени през 2014 година. Бруно признава, че е повлиян силно от Елвис Пресли и Майкъл Джексън, и въпреки че предпочита R&B стила, албумите му са смес от различни жанрове и музикални стилове. Тази песен има повече от 4 и половина милиард гледания.

„Наистина се надявам да покажа кефа, с който изпълнявам тази песен. Ще дам всичко от себе си. Ще поздравя Фънки, който е любител на този ритъм и пулсации“, разказа Алисия.

„Браво, страхотно изпълнение на Бруно Марс. Къде беше, че не съм те видял колко страхотна фънкарка си“, призна Фънки. „Знам какъв страхотен човек си и ти благодаря“, допълва Христо Стоичков.

Анелия се изправи пред огромното предизвикателство да изпее песента „Притури се планината“ на най-известната българска народна певица Стефка Съботинова. С тази песен Съботинова придобива световна известност и през 1975 г. швейцарски продуцент издава първия албум с български народни песни под заглавието „Мистерията на българските гласове“, в който са включени две солови изпълнения на Стефка Съботинова, а именно „Притури се планината“ и „Мър, Станке ле“. По-късно Селие продава изпълнението на „Притури се планината“ на филмови продукции, сред които са „Иисус от Монреал“ и „Лионците“.

„Огромна отговорност и това е велико изпълнение на една страхотна изпълнителка. При мен плюс е, че съм закърмена с българския фолклор и се чувствам в свои води. В това изпълнение ще вложа и сърце и душа и се надявам да докосна всички, които ме гледат. Българският фолклор е близо до мен. Ще се опитам максимално да се доближа до Стефка Съботинова и да пресъздам тази мистерия, която тя носи“, разкри Анелия.

„Анелия върна ме в годините когато тази песен ми даваше кураж да покажа на целия свят къде е България“, призна Христо Стоичков. „Затворих си очите и успя да ми въздействаш като истинска медитация. Била си инструменталист и това много си личи“, допълни Хилда Казасян.

