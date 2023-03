След вълнуващите четири недели, в които участниците очароваха зрителите с въздействаща хореография и майсторски превъплъщения на сцената, тази вечер предстоят още много забавни предизвикателства.

Миналата седмица победители в шоуто станаха Димо Алексиев и Ралица Паскалева в образите на Галя и Миро от дует "Каризма".

Временното класиране в любимото шоу за имитации към момента води Тома, следван плътно от Владо Михайлов.

Тази неделя първи на сцената излезе водачът във временното класиране Тома, който изпълни горещото парче Watermelon Sugar на британския хитмейкър Хари Стайлс. „Това е първата задача, на която искрено се радвам. В неговото пеене има страхотна техника и специфични фалцети. Труден образ е, но настроението е лятно и приятно.“

Дара Екимова се превъплъти в канадската суперзвезда и носителка на пет награди „Грами“ Селин Дион и изпя хитовата песен All By Myself.

„Това е една от най-трудните песни, които може да се паднат. Ще намеря енергията и вътрешната си сила, за да изпея това парче. Тя има специфично носово звучене. Ще се опитам да предам емоцията без излишна доза драматизъм.“

„Още в предишното предаване, когато видях какво ти се падна, бях сигурен, че ще се справиш със задачата. Показа най-доброто от себе си!“, отсъди Веселин Маринов.

Следваща на сцената се качи Керана, на която Бутонът на късмета отреди да влезе в обувките на Кралицата на соула и R&B, носителка на множество награди „Грами“ и останала в историята с невероятния си глас Арета Франклин. Песента Respect е кавър-версия на едноименната песен на Отис Рединг. Парчето излиза през лятото на 1967 г. и заслужено оглавява световните класации. „Надявам се да успея да наподобя нейния тембър. Надявам се да предам това приповдигнато настроение на зрителите.“

Христо Гърбов се впусна в поредното езиково предизвикателство с образ на една от най-великите френски певици Кралицата на шансона Едит Пиаф и песента Je Ne Regrette Rien. „Много ми се иска да се доближа до нейното изпълнение. Текстът разказва за една жена, която иска да загърби любовите си и да продължи напред. Тази песен не може да се изиграе, потапяш се в нея и пееш.“

Димо и Ралица вдигнаха настроението на зрителите със световния хит на германската евроденс група Mr. President - Coco Jamboo. „Тази песен създава много настроение и не мога да спра да се усмихвам“, споделя Ралица. "Невероятно участие. Самата песен и отношението на хората допълнително помагат", сподели Веселин Маринов.

"Изпълнението ви беше много добро със страхотно настроение", категоричен бе Фънки.

Яна излезе на сцената като легендата на българския пънк и рок Милена Славова и изпя култовото парче „Защо?“ „Много съм щастлива от песента, която ми се падна. Тя наистина е човек, на който изглежда, че не му пука. Имам усещането, че това е нещо много мое, но в никакъв случай не означава, че ще ми бъде лесно.“

„Това е най-доброто ти изпълнение досега. Много обрано показа Милена, тя е точно такава на сцената“, коментира Фънки.

Владо Михайлов не срещна особени затруднения с образа на корейския скокльо PSY и за пореден път демонстрира чудовищния си артистичен и музикален талант с песента Daddy. „Песента е на корейски с много бързо темпо. Движенията му са много интензивни.“

"Нямам думи! Поздравления! Предаде страхотно настроението!", даде своята оценка Фънки.

След като в предишния лайв той се преобрази в легендарния Елвис Пресли и пя отвъд океана, тази неделя Христо Петков има за задачата да се представи като Стефан Вълдобрев и да изпълни песента „Рай“, превърнала се в тотален хит през 1998 г. „Дишането е много важно в тази песен. Има специфични движения, които бих могъл да използвам. Ще бъде много забавно!“

Легендата на балканската музика Горан Брегович и песента Bella Ciao не затрудниха професионалист в стила като Кали, която вдигна публиката на крака с изпълнението си. „Мисля, че се справям с орнаментиката. Ще се опитам да не го обръщам на лигавене. Надявам се да не избие моят глас.“

