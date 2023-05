Седмица преди големия финал, зрителите на NOVA тази вечер могат да се насладят на истинско артистично и музикално забавление с любимото шоу за имитации „Като две капки вода“. Очаква ни оспорвана битка за финал, а преди седмица Бутонът на късмета отреди изпълненията за тази вечер. Местата за финалистите са само четири, а заслужилите за тях за мнозина. Журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, Димитър Ковачев – Фънки и Асен Блатечки, за последно за този сезон, се изправя пред тежката задача да оцени страхотните преобразявания на участниците.

В десети лайв на „Като две капки вода“ най-много точки от жури, ментори и зрителите на NOVA събра актьорът Христо Петков. Той се превърна в Кристиян Макаров и Юлиян Славчев, познати като група “Молец” и изпълни хита им “7 дни”, изкачил родните класации през изминалата година. Това бе първа заслужена победа за актьора, който вдигна жури и публика на крака, след преобразяването му в двоен образ.

Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро посрещнаха на сцената победителят от десети лайв Христо Петков, на когото е поверена отговорността да открие шоуто тази вечер. Бутонът на късмета отреди тази вечер, той да се превъплъти във вокалиста на алтернативната рок група “Red Hot Chili Peppers” - Anthony Kiedis. Христо изправя публиката на крака със зареденото с невероятна енергия парче „Give it Away“, за която групата печели „Грами“ за най-добро рок изпълнение. Тя е песента, с която достигат до №1 в рок класациите и от сингъла групата продава над 12 милиона копия в света през 1992 г.

„Още когато излезе парчето много го харесах. Как ще направя буря в чаша вода, когато от Антъни излиза атомна енергия. Това ще е лебедовата ми песен и ще изляза да се изкефя максимално“, споделя Христо Петков.

„Щастлив съм как започна тази вечер. Страхотен беше и влезе директно в образа на Антъни“, коментира Фънки.

„Слабост си ми и то защото актьорския подход го взимаш още в началото, изпълваш го с енергия и не го пускаш до финала. Много си добър, харесва ми скромността ти и особено как изгради образа днес“, допълва Хилда Казасян.

„Впечатлен съм от градивността ти. Силно впечатление ми прави, че когато Бутонът на късмета избере нещо, което ти харесва, се раздаваш максимално“, каза Веселин Маринов.

Втора на сцената тази вечер излиза младата и амбициозна певица Дара Екимова, която влиза в образа на обичаната от цяла България - Йорданка Христова. Най-младата участничка в риалити формата има трудната задача да изпълни песента „Песен моя, обич моя“. Песента, създадена по текст на Димитър Василев и музика на Йосиф Цанков, е като визитна картичка на известната изпълнителка, която също е била част от хитовото шоу „Като две капки вода“, но като жури през сезон 5. С тази песен Йорданка Христова печели награда на фестивала „Златен Орфей“ и тя става задължителна част от репертоара й, който изпълнява на концерти. Интересен факт е, че Йорданка Христова е най-известната българска певица в Куба и хиляди жени на острова носят нейното типично българско име.

„Песента ми е доста трудна. Йорданка Христова има едни низини, които изкарва през усмивка. Моят глас е висок и ще е трудна задача. Задачата е голяма чест за мен, защото и двете споделяме любовта към музиката. Надявам се да предам усмивката, която носи“, споделя Дара.

„Направо онемях. Много ми хареса всичко. Дара е прекрасна и ме изумява с нейното разнообразие. Това е шлагер, който съм изпяла преди 56 години“, е категоричната оценка на Йорданка Христова.

„Тази вечер ореолът на Йорданка Христова е толкова голям, а Дара беше прекрасна. Силно изпълнение, а самата Йорданка с присъствието си изпълва залата и помогна“, категоричен бе Веселин Маринов. Поздравления за изпълнението получи Дара от Фънки и Хилда Казасян.

Следващата имитация за Христо Гърбов, който в десети лайв основно танцува като младата музикална фурия DARA под музиката на хита й “Mr. Rover”, отново ще е голямо предизвикателство за актьора. Ще му се наложи да претърпи пълна трансформация, да се превърне във вокала на британската банда „Mungo Jerry“. Групата съчетава елементи на блус, рокендрол и поп музика. Най-големият им хит е парчето „In the Summertime“, което изкачва класациите преди половин век. Гърбов влиза в образа на Рей Дорсет, посещавал многократно България и изпълнявал различни кратки и удължени до 15 минутни версии на летния хит. „За мен този хит завинаги остава свързан с лятото на 1970 г. Това е и най-голямото ми удовлетворение: когато хората да чуят тази песен, те ще си спомнят за лятото на 1970-а“, казва Рей Дорсет.

„Сложното е че има много текст, който трябва да разположа добре иначе мога да изляза от ритъм. Ще заложа на философията заложена в това парче“, каза преди излизането на сцената си актьорът.

Рокаджията Тома, който е претендент за първото място, тази вечер има честта да се преобрази в един запомнящ и силно разпознаваем български поп изпълнител и това е Любо Киров. Тома ще изпълни песента „Целуни ме“ от най-продавания трети студиен албум на една от най-големите звезди на българската поп музика. Любо, освен изпълнител, е автор на текстовете на десетки песни за други изпълнители, превърнали се в хитове. Той е композитор, инструменталист, художник и продуцент. Носител е на десетки награди и влиза в класацията на Forbes България като най-влиятелния поп музикант за 2021 г.

„Много съм щастлив, че ми се падна това парче. С него ходим заедно на концерти, част о групата му съм и съм пял парчето, но като себе си. Сега трябва да променя всичко и да стана него. Любо е характерен в преминавания от глас в микс и това е специфично за поп музиката. Ние рокаджиите това не го правим с гласовете си“, обещава да изпълни добре парчето Тома.

„Винаги съм се възхищавал на неговото пеене. Тома като певец е изключителен и не случайно е заедно с мен на турне. Трудно ми е да говоря за себе си“, е оценката на Любо Киров.

„Много е трудно да се имитира Любо. Това пеене го може само оригиналът“, коментира Асен Блатечки. „Удивителен певец си. Но не се получи, защото Любо ти си уникален певец.Никой не успява да те имитира добре до този момент във формата“, допълва Хилда.

Следващи на сцената на „Като две капки вода“ излизат Димо Алексиев и Ралица Паскалева, които трябва да запеят като момичетата от американската група от 80-те години на ХХ век „The Bangles”. В предишния лайв те успяха да разчувстват публиката с баладата на Ерос Рамацоти и Шер, а тази вечер ще танцуват като египтяни под звуците на големия хит на момичешката група „Walk Like an Egiptian“. Когато „The Bangles” пускат песента си „Walk Like an Egyptian“ през 1983 г., танцът, с който момичетата наподобяват египетски йероглифи, обиколи целия свят. Специфичните движения обикаляха дискотеки, концерти, тържества. И нищо че са минали години, все още има хора, които знаят как се танцува на „Bangles“.

„Притеснен съм, защото имаме отново женски образи“, споделя Димо. „Ще трябва да по репетирам по свиркането с уста. Трудно ми се удава“, допълва Ралица.

„Много ви се радвам и за мен сте голяма изненада“, призна Асен Блатечки. „Правите всичко толкова органично. Беше толкова чаровно нелеп“, допълва Хилда Казасян. „Вие сте изненадата на сезона“ опитва се да вземе думата и Веселин Маринов.

Последният Бутон на късмета за сезона отреди във вълнуващата вечер на полуфинала Яна Маринова да бъде Христо Петров, известен с професионалния си псевдоним Ицо Х Българският рап изпълнител, който беше член на група „Ъпсурт“ и бе избран за представител в Народното събрание, създава парчето „Имам човек“, за да опише връзкарството, шуробаджанащината и бюрокрацията в съвременна България. В "Имам човек" рапърът е в дует с Homelesz, с когото са и съ-автори на текста. Според Христо текстът към песента е самоирония, която не е свързана с конкретна история, а е нещо, което се случва ежедневно на всеки един от нас. За парчето си „Имам човек“ рап изпълнителят бе отличен на Годишните музикални награди на БГ Радио за изпълнител, албум и също така в категория БГ Текст.

„Текстът е много и ще трябва да намеря време и да дишам. Трябва да усвоя маниера на говорене. Ще направя всичко възможно да стане готино. Сложен ми е образа, но ще се постарая да го направя на макс“, споделя Яна Маринова.

„Това е най-доброто ти изпълнение и беше уникално. Поздрави на гримьорите за образа ти. Впечатлен съм“, каза Веселин Маринов. На същото мнение е и актьорът Асен Блатечки.

Песента „Born This Way“ на екстравагантната и скандална певица Lady Gaga изправя Керана пред сериозно предизвикателство. Пълната с неизчерпаема енергия участничка са налага да се превъплъти в актрисата, модел, продуцент, активист, бизнесдама Стефани Джоан Анджелина Джерманота, известна със сценичното име Lady Gaga. Песента е пилотен сингъл от третия албум на певицата, който се превръща в един от най-продаваните албуми за последните 30 години. Lady Gaga е третият най-награждаван музикален изпълнител в историята с около 270 награди, от които 11 награди „Грами“, 2 статуетки „Златен Глобус“ и 1 награда „Оскар“. Преди нея за момента са Майкъл Джексън и Уитни Хюстън. Парчето „Born This Way“ се определя от феновете й като „песен на свободата“ или химн на самооценката. Според самата Lady Gaga за видеото се е вдъхновявала от сюрреалистичните творби на художници като Салвадор Дали, и Франсис Бейкън, но също така артисти като Мадона, Bjork и Alexander McQueen.

„Много хореография. Имам чувството, че за четири дни се готвя за Евровизия. Лейди Гага се доближава до моя темперамент, но са насочени в различни посоки. Мисля, че ме плаши много комбинацията от пеене и хореография“, споделя опасенията си Керана.

