Специално за „Събуди се“ говори един от най-големите изпълнители на нашето време – Браян Адамс, който ще разкаже повече за турнето си „So Happy, It Hurts“. Носителят на Грами имаше концерт и в България и рок певецът завладя сцената с вълнуващи изпълнения и въздействащо сценично присъствие. Той изпълни най-големите си хитове, пленили сърцата на меломаните по целия свят. С рок легендата разговаря репортерът на NOVA Ивелина Кунчева. Той е не само легенда на световната рок сцена, но и кралят на любовните балади. Автор и изпълнител е на едни от най-прочувствените песни на всички времена. Носител е на множество награди, сред които номинации на „Оскар“, „Златен глобус“ и „Еми“.

Адамс споделя, че е щастлив да се завърне отново в страната ни. Новият му албум „So Happy, It Hurts“ е създаден по време на пандемията, като певецът свири на множество инструменти.

„Целият процес се нарича модерно записване. Лесно е за реализация, а трябваше да го направя сам, защото нямах банда на разположение. Бях започнал няколко песни, затова нямах избор и създадох албума напълно сам. Името на албума е игра на думи. Болката като антипод на щастието. Предполагам, че единственият път, когато можеш да усетиш нещо подобно е когато се смееш толкова силно, че те боли стомаха. Мисля, че и красива фраза“, разкрива детайли по новия си албум изпълнителят.

Адамс разказва, че за видеото към едноимената песен се е опитвал да включи хора от различни сфери в живота и да не е сам. Моли майка си, която е на 90 години, да се включи, а също в кадър попада и домашният му любимец.

Концертите си открива с приветствие на комика Джон Клийз, но приветствието е написано от сценариста му Марк Ланг, с когото са заедно от дълги години. Клийз прави нещо като въведение към шоуто му. „Стори ми се, че интрото ще е подходящо за начало на спектакъла“, категоричен е Адамс.

„Посланието на песента „Точно като мен, точно като теб“ засяга човешките взаимоотношения. Тя разказва за това, че хората неизбежно допускат грешки и често объркват нещата в живота. Не става дума за мен, а за това колко е трудно да поддържаш една връзка. Това е част от мисията ни да бъдем човешки същества.“

„Please Forgive Me“ е една наистина успешна песен. Попада в категорията с милиард гледания. Нежна и красива мелодия, и се радвам, че хората я харесват. Записана е в Париж през 1993 г. не мога да си обясня как гласът ми звучи толкова добре. Дължи се на факта ,че я записах в точния момент от живота си. Заслушвайки се във вокалите, усещам, че съм се справил добре“, разкрива историята зад един от най-големите му хитове.

Рокаджията споделя, че "Everything I Do, I Do It for You" е част от списъка песни към саундтрака на филма „Робин Худ: Принцът на разбойниците“. Творейки за киното, мелодията се създава така, че де помогне на историята да се развие по пълноценен начин. Адамс признава, че обожава песента и е бил изненадан от невероятния й успех. Оригиналната музика е създадена от филмовият композитор Майкъл Кеймън. С Мат Ланг написват мелодията само за половин час и си обменят различни идеи за заглавие. Във филма един от героите казва репликата „Би ли го направила за твоя крал? Героинята отвръща: „Бих го направила за теб!“ Идеята посланието да достигне до хората е постигната и с помощта на песента.

„За мен успех означава да мога да си плащам сметките“, разкрива Браян Адамс, който е носител на Грами, има три номинации за „Оскар“ и е получил своя Звезда на славата в Холивуд.

Изпълнителят е с разнородни таланти и е страстен любител на фотографията. Реализира изложба с негови фотографии, снима календар на Pirelli.

„Успоредно с музиката продължавам да бъда и фотограф. В момента това мое хоби се изразява в заснемането на видеа. Създавам видео съдържание за моя YouTube канал. Това, с което съм горд е песен за мира. Пуснах я преди няколко месеца. Винаги заемаме определена страна. Но такава няма, защото земята е кръгла. Трябва да спрем да заемаме страни и да определяме кое е добро или лошо, да спрем да създаваме конфликти помежду си. Това е въпрос на гледна точка, но съм уморен да виждам конфликти по света. Календарът беше страхотно възможност да се утвърдя като фотограф. Избрах да се акцентирам върху музикантите. Снимах по време на пандемията и въпреки, че имаше затруднения, се получи добре. Артистите не искаха да излизат от домовете си, но успяхме да ги съберем. Горд съм от него.“

„На концерт съм пред обективите, но ако имам избор, предпочитам да съм зад камерата. Но обичам и двете“, признава певецът и фонограф.

На снимките от изложбата му позират ранени войници от Ирак. За него това е безсмислено кръвопролитие. Проектът е вид протест от негова страна. Започвайки война никога не осъзнаваш последствията й, а те винаги са за сметка на човешки животи. Виждайки хора без крайници, осъзнаваш последствията от войната – жестокост и цената на човешкия живот. Адамс има планове да направи документален филм, чрез който да представи ужаса от войната.

„Мисля, че всичко това (войните в Украйна и Израел) е ужасяващо. Не знам как позволяваме на политическите лидери, които сме избрали, да допускат да бъдат изгубени толкова много човешки животи. Изглежда, че никъде не се водят мирни преговори. Къде е ООН? Къде са нашите лидери? Защо не се говори за прекратяване на войната?", е категоричното мнение на артистът.

Нова Броудкастинг Груп е ексклузивен медиен партньор на концерта на Брайън Адамс в София.