Първа на сцената тази вечер излезе талантливата актриса Елена Атанасова, на която в предишния лайф се падна парчето бунтарското рок парче „Let me da te love u” на Светльо & The Legends. Този понеделник обаче тя ще се преобрази в палавата спайска Гери Халиуел, за да изпълни хитовото парче от саундтрак албума към филма "Дневникът на Бриджит Джоунс" It's Raining Men.

„Важно ми е да успея да изтанцувам всички стъпки. Пластиката много ме вълнува. Ще се опитам да пресъздам енергията на Гери. Аз имам по-висок глас от нея. Задачата не е лесна“, категорична бе Елена Атанасова.

"Тази вечер Елена показа, че не само е прекасна актриса, но и истински добра певица", сподели оценката си Веселин Маринов.

