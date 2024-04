Започна още една луда пролетна вечер на сцената на „Като две капки вода“, в която зрителите ще се насладят на завладяващи музикални изпълнения, впечатляващи хореографии и страхотни имитации. Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро посрещнаха осемте звездни участници, които ще се борят да се класират за големия финал на 13 май в зала Арена София. В края на вечерта ще станат ясни четиримата финалисти, които ще се изправят един срещу друг за голямата награда.

В предишния десети лайв победата успя да грабне Елена Атанасова, която взриви публиката с образа на Тил Линдеман от немската метъл група Rammstein. С безупречната имитация и изпълнението на песента „Benzin“, тя впечатли журито, зрителите, менторите и колегите си.

Страстната седмица започна с големи страсти, а експертното жури в състав Хилда Казасян, Димитър Ковачев-Фънки, Веселин Маринов и Любо Киров тази вечер за последен път в сезон 12 на „Като две капки вода“ ще оценяват музикалните изпълнения и превъплъщенията на звездните участници.

Първи на сцената, с привилегията да отрие шоуто, излиза водачът във временното класиране Влади Зомбори, на когото се падна сладката задача да се преобрази в секссимвола George Michael. Актьорът изпълнява песента „Freedom ‘90“ на британския поп певец от гръцки произход, който дебютира в началото на 80-те години с дуета „Уам“. Дуетът Джордж сформира с най-добрия си приятел, но по-късно има и много успешна солова кариера. „Freedom! '90“ в по-голямата си част е вдъхновен от друг клип - „Slave To Love“ на Брайън Фери от 1985 г. В песента Майкъл пее за кризата в идентичността и за справянето със славата и отказва да участва във видеото, което се превръща в силна ирония. В емблематичния клип, заснет от Дейвид Финчър се появяват топмоделите Кристи Търлингтън, Синди Кроуфорд, Наоми Кембъл, Линда Еванджелиста и Татяна Патиц. Петте манекенки изглеждат ослепително на кадрите и видеото става грандиозен хит.

„Ще се опитам да разпръсна неговата енергия и енергията на песента сред публиката. Като чуеш парчето веднага искаш да затанцуваш. Песента е изградена от емоцията на изпълнителя и публиката. Тембърът на Джордж Майкъл е труден и има повече метал в гласа му. Ще се опитам да го догоня, но преди всичко ще се опитам да пресъздам енергията му“, признава Влади Зомбори.

„Всеки път пея за кеф на тази сцена. За мен свободата е свобода на духа. Шоуто „Като две капки вода“ ми помогна да разкрия едни дълбоко скрити способности“, сподели актьорът.

„Образът тази вечер е едно към едно. Изключителен хамелеон е Влади. Можеш да се превъплъщаваш, но най-важното е, че хващаш характера на изпълнителите“, категоричен е Любо Киров. „Ти пя като музикант и съм изненадана от това, което направи тази вечер“, допълва Хилда Казясян.

Втора от асансьора на сцената излиза Елена Атанасова, която влиза в обувките на неповторимата емблема на френските шансони Edith Piaf. Майсторка на баладите, Пиаф е смятана за символ на Франция. Животът й е изпълнен с контрасти и крайности – световна слава, на фона на лични нещастия, малко крехко тяло, от което излиза мощен и непосилен за имитация глас. Получила името „Врабче“, заради дребния си ръст от 1.42 см., тя покорява сцената, а гласът й завладява публиката в залите. Една от най-известните ѝ песни, „La Vie en Rose“, е написана през 1945 година. През 1998 година е удостоена с място в Залата на славата на наградите „Грами“.

„Голямата ми задача ще е чрез много малко да пресъздам нейното присъствие на сцената. В песента се пее за едни по-хубав свят с много споделена и топла любов. Това е една друга епоха и свят, които ще ми е приятно да пресъздам“, споделя актрисата.

„Невероятно изпълнение и го казвам искрено. Набрахте скорост още миналия път и сега, с това изпълнение, давате сериозна заявка за финал“, каза Веселин Маринов. „Очаквах да пресъздадете нейния драматизъм, това ми липсваше. Вокалното ви изпълнение беше много добро“, е мнението на Фънки. „Успя да ми въздействаш, гледайки те в профил, без дори да видя очите ти“, допълва Хилда Казасян. „За мен е най-доброто и класно изпълнение“, е оценката на Любо Киров.

Шоуто продължава с Наско от Б.Т.Р., на когото Бутонът на късмета отреди да влезе в образа на любимата българска естрадна певица Йорданка Христова. Концертната дейност на грандамата на естрадата ни включва над 3500 участия в над 43 страни в света, а самата тя е най-известната българска певица в Куба. Хиляди жени на Острова на свободата са кръстени на нея и носят нейното типично българско име. Тя е една от певиците, които определят облика на българската естрада през 60-те и 70-те. Репертоарът на певицата включва многообразни лирико-драматични песни, като акцентът е върху латиноамерикански шлагери. Йорданка Христова не спира да пее до днес и винаги е неудържима и на сцената, и в живота. Рокаджията изпълнява нейната емблематична песен „Ще продължавам да пея“.

„Малко са думите, с които можем да опишем грандамата на българската музика. Тя показва своя плътен, красив глас, който се лее с неговите специфични украшения в песента. Ако мога да накарам хората да запеят с мен, би било чудесно“, признава вокалът на Б.Т.Р.

„Удиви ме! Казах си, че виждам двойничка или близначка. Много ти благодаря Наско. Нашите „Капки“ са най-добрите в света“, призна самата Йорданка Найденова.

„Не мога да повярвам, че Наско прави такива неща и то пред голямата Йорданка Христова“, е мнението на Веселин Маринов."Чест ти прави, че си положил усилия да го направиш образа на великата Йорданка Христова“, допълни Фънки.

Християна Лоизу се изправи пред едно от най-големите си предизвикателства да влезе образа на любимата американска тийнейджърка –поп певицата Britney Spears. Тя е една от най-продаваните певици на всички времена с над 100 милиона продадени албуми. Спиърс чупи рекорда за най-млад изпълнител, когато на 17 години дебютира със сингъл на първо място в класацията Топ 100. Парчето „Oops!... I Did It Again“ е от втория албум на певицата от 2000 г. и с него Бритни поставя рекорд за най-добре продаван албум на жена изпълнител, в седмицата на издаването му. Сингълът на певицата оглавява класациите на 17 страни по света През 2001 г. тя отново е номинирана за две награди Грами – за най-добър поп-албум за „Oops!... I Did It Again“ и за най-добро изпълнение за сингъла със същото име.

„Много съм я слушала Бритни като малка. Хореографията за песента ми изглежда доста трудна, особено движенията с ръцете. Бритни е с много голямо самочувствие и танцува много добре“, признава певицата.

„Изненада ме и това ти беше най-органичния ти образ до момента. Влезе в нейната енергия, танцува като нея и тембърът ти беше като нейния“, категорична е Хилда Казасян. „Поздравления и беше невероятна. Не очаквах такава пластика и добра комбинация с изключителния балет“, допълва Фънки. „Абсолютен герой. Образът ти беше страхотен, а пеенето ти беше едно към едно“, е оценката на Любо Киров.

Суперхитът „Satisfaction“, създаден от Мик Джагър и Кийт Ричардс през далечната 1965 г., се падна на естрадната легенда Панайот Панайотов. Бутонът на късмета му отреди едно от най-обичаните рок парчета на една от най-големите групи на всички времена Rolling Stones. Това е първата песен на "Стоунс", която стига до първата позиция в американските класации. Началната китарна мелодия на „(I Can’t Get No) Satisfaction“ е дело на китариста Кийд Ричардс. Тя се появява в съня му. В просъница той включва касетофона „Филипс“, който е до него. След като я изсвирва с акустична китара и промърморва „(I Can’t Get No) Satisfaction“, той заспива отново. Когато се събужда на сутринта и прослушва записа, чува две минути свирене, а през следващите 40 минути - собственото си хъркане. Песента е включена във филмите „Апокалипсис сега“ от 1979 г. и „Сурова сделка“ от 1986 г. Парчето отваря пътя към големите успехи за групата и тя го изпълнява в почти всички свои турнета. Съдбата на Satisfaction в родната им Великобритания е малко по-различна - първоначално я пускат само по пиратските радиостанции заради двусмислено-провокативния текст, но постепенно песента заема мястото си на върха.

„Мик Джагър е явление. Изпълвам се с енергия и оптимизъм и за мен ще е гордост ако успея да ги покажа. Въпрос на чест е да влезеш в неговата кожа. Тази песен Satisfaction никога няма да умре и тя е част от вечните песни“, каза Панайот Панайотов.

„Какво направихте на тази сцена, Не просто имитирахте този луд човек, но направихте брилянтна имитация“, възхити се от изпълнението Хилда Казасян. „Страхотно представяне, допълва Любо Киров. „Невероятно емоционално изпълнение“ е мнението на Веселин Маринов.

Джулиана Гани имитира един от емблематичните и моментално разпознаваеми гласове – този на британската певица от косоварски произход Dua Lipa. Риалити звездата излезе под светлината на прожекторите с песента „Dance the night“ и успява да въвлече публиката в бляскаво лятно настроение. Парчето е от саундтрака на „Барби“ с участието на Марго Роби и Райън Гослинг, в който Дуа Липа също има специално участие. Песента получи номинации за Грами, а също така и за "Златен глобус".

„Дуа Липа винаги е много секси и уверена на сцената. Падат ми се високи тонове и трудни тембри. Но цяла седмица давам всичко от себе си“, сподели Джулиана.

„Представихте се много добре. Както винаги пеенето малко отстъпваше на цялостното изпълнение“, е коментара на Веселин Маринов.„Аплодисменти за старанието и цялото шоу беше много бляскаво и мащабно“, допълва Любо Киров.

Мария се преобрази в австралийската поп звезда Kylie Minogue и изпълнява песента й „Slow“. Секси парчето е от деветия студиен албум на певицата, а видеото е заснето в слънчева Барселона. Атрактивният клип показва Миноуг, която изпълнява песента, докато прави слънчеви бани на голям плувен басейн. Песента става номер едно в хит листите във Великобритания и Австралия, като и до днес държи рекорда за най-дълго престоял на челна позиция сингъл. Песните за албума Body Language са много чувствени и изпети с много стил и елегантност. Броят на продадените ѝ албуми към момента възлиза на над 80 милиона копия по света, а сред множеството ѝ награди са се открояват "Грами", "Брит", две награди от видео отличията на MTV и две от европейските музикални награди на MTV.

„Тази седмица съм една много секси жена и трябва да пресъздам еротиката от клипа. Всички движения са на каданс. На сцената трябва да разпръсквам сексапил. Страхът ми е, че всичко това свършва. През целия ми живот не съм попадала в такава магия“, каза Мария.

„Бях сигурен, че ще се справиш много добре“, е оценката на Фънки. „Освен, че имитира Кайли, ти имитира клипа, което е много по-сложно. Успя да пееш като нея и да пресъздадеш цялостното излъчване“, каза Хилда.

Честта да имитира голямата българска звезда Васил Найденов тази вечер бе отредена на Иво Аръков. Актьорът влиза в кецовете на един от най-любимите гласове в българската естрада и изпълнява една от емблематичните песни от репертоара на легендата „Сигурно“, създадена преди почти 40 години. Текстът е написан от големият български текстописец Михаил Белчев, а музиката е на Найден Андреев. Звездата на Васил Найденов изгрява през 1979 г., когато печели награда на фестивала „Златен Орфей“, а песента от филма „Адаптация“ е обявена за Мелодия на годината. Превръща се в любимец на няколко поколения с хитовете си „Почти забравена любов“, „Любовта продължава“, „И утре е ден“, „А дали е така“, „Откровение“, „Сбогом, моя любов“, „Всичко ми е наред“, „Междучасие“, „След края на света“ и още много.

„Меко казано съм изплашен. Като пластичност и поведение на сцената може и да се доближа, но като пеене ще ми е по-трудно. Изпитвам страхове и много съм притеснен“, споделя притесненията си Иво Аръков.

„Много беше добър образа ти. Някой неща ти се получиха, а други не“, категорична е Хилда Казасян. „Приличаш на екшън герой. Но искам да споделя, че не е това Васко Кеца. Много неща са направени, а и ти си добър актьор“, каза Любо Киров.