Той е титанът на коравата музика, черната овца, която не върви след стадото, а води рока в правилната посока. Той изпя най-великото парче на България – „Черната овца“. С „Ахат“ и „Аналгин“ не просто правят музика, а утоляват жаждата за свобода на публиката. Освен стадиони, емблематичният му глас разтърсва и операта.

„Капките“ са невероятно предизвикателство. Тук съм, за да се забавлявам.Няма как да наподобиш всеки глас, но ще се постарая. Искам да науча нещо от младите участници в предаването. Избрах си парчето на AC/DC Highway to Hell и ще имитирам Брайън Джонсън“, сподели доайенът на шоуто Звезди Керемедчиев.

Highway to Hell е вторият най-продаван албум AC/DC след Back in Black и се счита за един от най-големите хард рок албуми, създавани някога. Това е първото издание на AC/DC, влязло в US Top 100, като вкарва групата в топ ранговете на хард рок чартовете, а едноименната песен е определяна като един от най-силните химни на хард рока. През 2003 г. албумът е поставен под № 200 в класацията на американско списание Rolling Stone в "500-те най-велики албума на всички времена".

„Когато те видях, много се зарадвах, изпълни цялата сцена със страхотна енергия! Поздравления“, сподели мнението си Хилда Казасян.

„Изправям се на крака пред Звезди. Брилянтно откриване и топ образ! В супер форма си!“, категоричен бе Любо Киров.

"Ти си неповторим глас, впечатлен съм от участието ти. Страхотна работа!", даде своята оценка Веско Маринов.

След Звезди сцената озари ослепителната Михаела Филева, която се преобрази в огнената бунтарка на музиката PINK и изпя хитовата песен от шестия й албум Try (2012), оглавила световните класации.

Тя е фатална, магнетична и омагьосваща. Няма сърце, което не е паднало в плен на усмивката й. Талантът й бе оценен в първия X Factor, два пъти е била „Жена на годината“ и пет пъти „Изпълнител на годината“, тя прави музика с душа, а танците й спират дъха. Ед Шийрън трябва да е щастлив, че подгря концерта му в София. Тя е Михаела Филева.

„Малко ме е страх от първото ми изпълнение. Изпитвам лек страх от Бутона и реших сама да се предизвикам. Сложно и акробатично парче. Или ще има полет, или ще има разбиване в земята. Тренирах в зала за спортна гимнастика“, сподели Михаела Филева.

„Това, което показа днес е върха на твоята подготовка. Впечатлен съм, това, което показа, е неповторимо!“, сподели Веско Маринов.

Името му означава „син на щастието“, а той се бори за него с талант. Гласът му вълнува с романтиката от морето, защото е родом от Бургас. Притежава интересен глас, а имитациите са в кръвта му. Влиза в „Капките“, за да накара всички да се запитат как не са чували за него.

Талантливият певец Вениамин вдигна публиката на крака с великолепното изпълнение на парчето „Ако една звезда си“ на големият поп фолк изпълнител Тони Стораро.

Той е завършен кукловод и е дърпал конците на повече тв формати, отколкото сме гледали. Нито времето, нито телевизиите, успяват да го направят послушен. Дебютира на малкия екран на 4-годишна възраст, а по-късно среща своята екранна половинка Андрей. Без тях телевизията нямаше да е същата. И ако в „Пееш или лъжеш“ по-скоро се забавляваше, то в „Капките“ ще се наложи да попее.

Продуцентът Иван Христов бе неузнаваем на сцената в образа на Роби Уилямс и имитацията на култовото парче Rock DJ.

„За три минути вие създавате цял нов свят за всеки изпълнител. Ще се опитам да се отблагодаря за това с подходящи звуци“, сподели той.

Малкият град се оказва тесен за мечтите й и тях тръгва след тях, за да ги покори. Изгряващата звезда на българското кино Александра Лашкова озари сцената на „Като две капки вода“ в образа на американската музикална икона Шер. С бляскавите костюми, смела танцова хореография и фантастичното изпълнение на Welcome to Burlesque Александра спечели овациите на публиката.

Комикът, сценарист и тв водещ Николаос Цитиридис влезе в образа на една от най-големите гръцки звезди – изпълнителят на мега хита To Gucci Forema, Йоргос Мазонакис. „Избрах си гръцки рап, в което се пее за една рокля върху една красива жена. Влизам в предаването, защото е предизвикателство. И визуално, и ментално", сподели той.

Комикът, сценарист и тв водещ Николаос Цитиридис влезе в образа на една от най-големите гръцки звезди – изпълнителят на мега хита To Gucci Forema, Йоргос Мазонакис.

„Избрах си гръцки рап, в което се пее за една рокля върху една красива жена. Влизам в предаването, защото е предизвикателство. И визуално, и ментално.“

