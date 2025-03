Неочаквана покана към Васил Василев - Зуека отправиха любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро в трета вечер на 13-ия сезон на “Като две капки вода”. Те предложиха на Зуека да се върне от Испания, за да води заедно с тях историческия финал на стадион “Васил Левски“ на 18-и май. Дали обаче той ще приеме, засега остава загадка, както за зрителите, така и за екипа на шоуто.

А вечерта беше победна за Вениамин. Той се класира на първо място с общите точки от зрителски вот в NOVA PLAY, журито, менторите и самите участници. Певецът направи истински фурор в образа на колумбийската сензация Шакира, а изпълнението му на “Whenever" изправи всички на крака. “Това беше един от най-органичните образи на участник в шоуто, който имитира противоположния пол. Всичко, което направи с танците, пеенето, тембъра - изключителна имитация”, сподели Хилда Казасян.

Безкомпромисни имитации, сензационни изпълнения, много аплодисменти и откровени емоции завладяха ефира и тази неделя и направиха задачата на журито в състав Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки още по-сложна. Една неочаквана рокада в журито изненада зрителите на NOVA. След една от имитациите на стола на Фънки седна Борислав Захариев - Боби Турбото, с което обяви следващия си гост в Капките Podcast . Този понеделник в 16:00 ч. в платформите Vbox7 , NOVA PLAY и YouTube зрителите ще могат да видят именно Фънки в един разговор без филтър и с истории, които споделя за първи път пред камера.

Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро представиха първи на сцената Вениамин, който се сблъска и с първия си женски образ. Неговото изпълнение като колумбийската дива Шакира беше забележително и се превърна в любимеца на вечерта. След него огромния си певчески диапазон показа Михаела Филева като носителката на две награди “Оскар” за песен - Селин Дион. Тя също изправи залата на крака след изпълнението на “I Surrender”. Дивна слезе от асансьора като най-продавания рапър в историята - Еминем, и събра комплименти от журито за начина, по който се справи със сложната задача. За втора поредна неделя Иван излезе под прожекторите като огнена блондинка. Този път телевизионният водещ бе с оскъдния сценичен костюм на нашумялата световна звезда - Сабрина Карпентър и представи една от най-слушаните песни за 2024 - “Espresso”. Актрисата Александра Лашкова впечатли публиката като непрежалимата шотландска певица Шиниъд О’Конър с една от най-нежните балади на всички времена - “Nothing Compares To You”. Временните водачи в класирането Димитър и Христо превърнаха “Като две капки вода” в малък италиански празник в образите на Франко и Анжела от култовата италианска група Ricci è Poveri и хита им “Mamma Maria”. Роксана запя като един от най-разпознаваемите британски гласове - този на певицата Бони Тейлър и иконичното заглавие “Holding Out for a Hero”. След нея Николаос Цитиридис взриви публиката в студиото като легендарната Шер. Комедиантът обра овациите и с втория си женски образ и една от най-слушаните песни на всички времена - “If I Can Turn Back Time”. Последен от асансьора слезе Звезди Керемедчиев, облечен в носията на великата Валя Балканска. Той докосна с емоционално изпълнение на българската музикална творба, летяла в Космоса - “Излел е Делю Хайдутин”.

Следващата неделя зрителите ще видят нови девет образа, които ще представят звездните участници. Бутонът на късмета отреди дуетът Димитър и Христо да бъдат Джордж Майкъл и Елтън Джон, Дивна да изпълни песен на Уитни Хюстън, Михаела Филева да имитира Катрин Зита Джоунс, Роксана да се превъплъти в Данчо Караджов, Звезди да се преоблече като Теди Суимс, Цитиридис да влезе в света на Папи Ханс, Иван да танцува и пее като Франк Синатра, Александра Лашкова да бъде Преслава, а победителят Вениамин да имитира Емил Димитров. Как ще се справят с новите роли и кой ще грабне победата в следващия епизод на шоуто? – разберете следващата неделя от 20:00 ч. по NOVA.

От тази година зрителите вече гласуват онлайн за своите любимци чрез безплатното приложение NOVA PLAY. То може да бъде изтеглено от AppStore или GooglePlay, като във всяко шоу всеки зрител има възможност да пусне един глас, с който да подкрепи само за един участник.

Първи на сцената излезе талантливият певец Вениамин, на когото се пада тежката задача да се преобрази в латино дивата Shakira като изпее и изтанцува хитовото й парче „Whenever, Wherever“. С това парче колумбийската изпълнителка превзе класациите и се превърна в платинен хит в над 17 страни по света. Танцуващата бели данс Shakira в популярното видео към клипа се превръща в нейна визитна картичка и една от най-разпознаваемите й песни. В превод името й означава „изваяна жена“, но ще успее ли Вениамин да пресъздаде невероятните й извивки?

„Имаше много ханш и заради него и това шоу ще пълни стадиони“, категорични са водещите.

„Добре дошъл в шоуто. Отива ти да си жена. Това, което направи с танците, пеенето и образа като цяло, беше невероятно“ заяви Хилда.

„Изгради образа с мярка и блендата беше 1:1 с гласа на Шакира“, допълни Любо Киров

След Вениамин сцената озари ослепителната Михаела Филева, която се преобрази в иконата на любовните балади Celine Dion и изпя хитовата песен „I Surrender“. Канадската изпълнителка има толкова много хитове през годините, изпети на френски и английски език, включително и парчето известно като песен за Дъгата от албума й „A New Day...Live In Las Vegas“ от 2007 г. Парчето е част от изключително популярното й шоу във Вегас, което не спира да пълни залите цели 5 години. Планирано за 2, то е удължено с още 3 години, заради невероятния интерес на публиката, която иска да се срещне със звездата.

„Има безкрайна мощ във високите тонове при нея и това би разклатило образа ако не успея да ги достигна. За мен тя е великолепната еманация на победата на духа над тялото и се надявам да предам нейната невероятна мощ. Това е, което бих искала да предам на публиката. За мен тя е вдъхновяващ артист, заради вокалната техника и заради енергията“, сподели преди изпълнението си Михаела.

„Истинско и въздействащо беше изпълнението ти. Бях сигурен, че ще направиш страхотно песента“, категоричен е Веселин Маринов.

След победата й в предишния лайв, Дивна се впусна смело в музикалното предизвикателство с образа на американския изпълнител, музикален продуцент, автор на песни и актьор Eminem и супер хита „Without me“. Парчето е от четвъртия албум на рапъра от 2002 година и един от най-успешните му сингли. Еминем става първият музикант, спечелил „Грами“ за най-добър рап албум за три поредни дългосвирещи плочи. През 2002 г. филмът „Осмата миля“ , в който Еминем играе главната роля, е удостоен с награда „Оскар“ за саундтрака „Lose Yourself“.

„Притеснявам се да не изпусна пулсация, защото няма да мога да се върна в песента. Всичко тече като една река и имам намерение да хвана юздите и всичко да е под контрол. Еминем е големият пакостник в рапа. Ще заложа повече на рапа. Няма лесно в Капките. Текстът се помни трудно, но когато рапира сякаш се кара на някого“, сподели Дивна преди да излезе на сцената.

„Бутонът на Късмета се опита да ме спре, но ти забравяш, че съм Дивна бе момче“, израпира самата Дивна.

„Впечатляващо изпълнение. Голямото артистично можене при теб е невероятно. Това да пресъздадеш клип с пеене е изключително трудно“, каза Любо Киров.

„За мен бе абсолютно перфектна имитация и то на 20 см от мен“, категорична е Хилда Казасян.

„Беше истинско и уникално шоу. Премина от младата Лили Иванова и направи невероятен образ на Еминем“, присъедини се към мнението и Веселин Маринов.

Иван Христов вече свикна с предизвикателствата на сцената на „Като две капки вода“. След като бе неузнаваем в образа на Роби Уилямс, и се превърна в русокосата поп фолк фурия Камелия, Бутонът на късмета му отреди да се превъплъти в Sabrina Carpenter и изпълни с много страст и желание мега хита й „Espresso“. Младата, русокоса американска певица и актриса печели конкурс за пеене, воден от Майли Сайръс, като завладява жури и публика с удивителен глас.

„Вокално ми е трудно. Но вече се чувствам в свои води в женските образи. Визуално пропадането на публичния ми образ върви с невероятна скорост“, сподели Иван.

„Благодаря ти от цялото си сърце за изпълнението. Иван се забавлява страшно. Искам да поканя всички на 19 и 20 март на едно магично шоу в зала №1 на НДК. Смятам, че е важно да се запазят някои професии“, се включи Магърдич Халваджиян.

„Нямам думи. Следих внимателно образа и страшно представяне“, е мнението на Фънки.

„Тайно се надявам да ти се падне пак жена. Възхищавам се на свободата, с която изпълняваш образите“, допълни Веселин Маринов.

Бутонът на късмета определи актрисата Александра Лашкова да влезе в образа на Sinead O’Connor и да изпълни най-известната й песен „Nothing Compares 2 U“. Ирландската певица и авторка на песни печели международна известност с песента написана и композирана от Принс и печели наградата „Грами“ в категория алтернативна музика. О’Конър е ръкоположена за свещеник в Ирландската ортодоксална, католическа и апостолическа църква, църковна група без връзка с Католическата църква.

„Изключителна певица е и няма как да я наподобя вокално. Изпитвам трудност в изпяването, но ще подходя към образа актьорски. Няма да търся сълзи нарочно. Уважавам този артист и тази песен и бих искала да се получи. Впечатлена съм от нейната борбеност и смелост. В такава компания се чувствам на Олимпиада. За мен е важно участието“, сподели Александра.

„Аз искам да кажа, че актьорската игра е за десетка, а пеенето не отстъпи на образа“, каза Любо Киров.

„Направи най-важно и това е да въздействаш. В песента носеше нейната емоция“, допълни Хилда Казасян.

„Превъзходно бе и дори по-добре от нея. В клипа при нея има скрита агресия докато вие бяхте приказна“, похвали я Фънки.

Дуетът Димитър и Христо развълнуваха силно публиката с песента „Mamma Maria“ на музикалната група сфомирана в Генуа през 1967 година „Ricchie E Poveri“. Интересна е случката, при която групата получава името си. Откривател на таланти споделя, че „са богати на талант, но нямат пукната пара“ и така се превръща в кръстник на една от най-популярните италиански групи. При тях са характерни синхрон и хармония на многогласното пеене, което са превръща в запазена марка на групата. Песента е от едноименния им албум от 1982 г., продуциран от Дарио Фарина.

„Песента е като скоропоговорка. Позитивна енергия има в песента, която трябва да изкараме наяве" сподели дуетът.

„Това е световна известна песен и група, която много обичам. Имам малко резерви, в сравнения с предишните изпълнения“ сподели Веселин Маринов. „Лесна песен е и сте подходили малко несериозно, допълни Фънки. „Страхотни сте и сте много талантливи, но в предишните образи ни изкъртихте. Много високо вдигнахте летвата при предишните изпълнения“, допълни Любо Киров.

Поп фолк дивата Роксана се превъплъти в една от звездите от началото на 80-те години на ХХ век Bonnie Tyler и изпълни песента „Holding out for a Hero“. Родената в миньорско семейство в Уелс Гейнър Хопкинс, както е истинското име на Бони Тейлър, се нарежда сред най-големите и продавани изпълнители със засилено рок-звучене с хитове като "It's a Heartache" и "Total Eclipse of the Heart". Но песента „Holding out for a Hero“ продължава да живее и е част от саундтрака на много филми, като например „Шрек 2“.

„На друга планета се чувствам. При мен е ревеш и пееш. Не съм сигурна, че ще успея да си науча дори текста. Уплашена съм, но ще дам всичко от себе си, защото сцената е моето призвание и шоуто го заслужава“, споделя опасенията си Роксана.

„Впечатляващ английски и много добре се справи. Изпя песента с много пауър, но нямаше дрезгавината на Бони Тейлър“, е мнението на Фънки. „Сега осъзнаха колко е висока тази песен. Поздравявам те за актьорската игра и ни успя да влезеш в образ“, категоричен е Любо Киров.

Комикът, сценарист и тв водещ Николаос Цитиридис влезе в образа на една от най-големите американски звезди Cher. Певицата и актриса от арменски произход пленява десетилетия почитателите си с несравним глас и харизматично присъствие и се е утвърдила като неуморим изпълнител с безкраен талант. Носителка е на наградите Оскар, Грами, Тони, Еми, БАФТА, Златен Глобус, както и получила звезда на Алеята на Славата в Холивуд. Комикът се налага да влезе буквално в кожата, покрита само с кожено яке и шапка на не остаряващата певица и изпълни хита й „If I Could Turn Back Time“ от 1989 г.

„Трудна за имитация със специфична бленда. Предизвикателството е много сериозно. Надявам се да се видя като висока секси арменка. Не ми се струва лесен образ. Тя е толкова красива и то на 78 години“, сподели Цитиридис.

„Днес бяха едни от най-добрите образи на мъже, които имитират жени. Изключителен образ.„Харесва ми лекотата, с която влизаш в образите.“, допълва Любо Киров.

Черната овца Звезди, който е титан на твърдата рок музика, се превъплъщава в народната певица Валя Балканска. Рокаджията изпълни българската народна песен от Родопите „Излел е Дельо Хайдутин“. Изпълнението на Валя Балканска през 1977 г. е включено в Златната плоча на Вояджър и излита като музикално послание от Земята към далечния космос. За първи път народната певица се имитира от мъж.

„Не мога да спа нощно време, защото се притеснявам. Горд съм, че ще се опитам да изпея тази велика българска песен. Притеснява ме песента, а не толкова женския образ. Валя застава недно място и цепи мрака. Като бях малък си мислех, че тази песен идва от небето. Или ще полетя, или ще се сгромолясам“, сподели Звезди.

„Невероятно впечатление ми направи, колко усилия положи за такава непосилна задача“, каза Хилда Казасян.

„Голям артист е Звезди, защото той не се отказва. Ако беше друг човек нямаше да има рок музика в България. Никога не се отказва“, аплодира го Любо Киров.

