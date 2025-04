Миналата неделя участниците в “Като две капки вода” подариха на зрителите на NOVA незабравим шоу спектакъл, изпълнен с невероятни имитации, сложни хореографии и уникални образи. В шести лайв журито, зрителите, менторите и участниците бяха на различни мнения, но сърцата на публиката спечели Вениамин, който за момента е първият участник с две победи в този сезон. След образа на Шакира, изпълнителят направи съвършена двойна имитация на Бруно Марс и Розе, като изпя хита им „АPT”.

Тази вечер „Като две капки вода” ще донесе ударна доза добро настроение и позитивни емоции, а участниците за пореден път ще се изправят в сериозна битка на имитациите на световни и български изпълнители. По традиция, освен от зрителите, имитациите са оценявани и от взискателното жури в състав: очарователната Хилда Казасян, строгият Димитър Ковачев - Фънки, колоритният Веселин Маринов и справедливият Любо Киров. Всички те признават, че за тях оценяването става все по-сложно с всеки изминал лайв и често са на различни мнения.

Вениамин: „Като две капки вода“ са моята сбъдната мечта

Отличното настроение и страшното забавление е поверено на дуото водещи с фатален чар Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро. Двамата ще застанат рамо до рамо с тайнствените участници, които ще се изправят срещу новите предизвикателства на Бутона на късмета.

Незаменимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро поканиха първи на сцената дуета Димитър и Христо, който се превъплътиха в любимите образи на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Те изпълниха песента от 1985 година „Детски спомен“, която е по текст на Иван Тенев, а музиката е създадена от композитора Димитър Пенев. Песента е написана три години по-рано, но престоява в архивите на БНР, тъй като музикалните редактори не желаят да я пускат в ефир. По-късно тя се превръща в голям хит и до ден днешен е сред най-обичаните български песни. Самите певци разказват, че са я записали за няколко минути в един снежен неделен ден на обяд, без никакви репетиции.

„Много отговорна задача за тази седмица, като за мен това е трети женски образ за мен. За първи път ще съм и руса дама“, сподели Христо. Надявам се да полетим нагоре с тази песен, която е с много хубав текст и е много разпознаваема.

„Мисля, че се справиха перфектно и дуетът ми е един от любимите“, категорична е Кристина Димитрова. „Оказа се, че съм много готин. Това е парче, което остана във времето и съм сигурен, че тази песен ще ви поведе нагоре“, допълни Орлин Горанов.

„Една от най-хубавите български песни, които останаха във времето. Страхотно изпълнение“, коментира Веселин Маринов. „Огромен отскок направихте и това ти е най-добрият женски образ до момента“, се включи Хилда Казасян.

Роксана: В „Като две капки вода“ още съм онова уплашено зайче, на което сърцето бие лудо

Веднага след тях Вениамин се превърна в един от най-любопитните образи до момента - този на краля на поп фолка - Азис. Победителят в предишния лайв отново влиза в провокативен образ, но певец с безспорен певчески талант. С баладата „Обичам те“ Азис показва богатите възможности на гласа си. Още с излизането си песента се превръща в тотална мания и звучи нон стоп в радио ефира.

"Поредната невъзможна задача. Има вродена орнаментика, висок изнесен глас и много трудно се имитира. Искам да звуча естествено, а не като пародия. Ще се опитам да вложа емоцията и болката, които той изразява в песента. Вокално ми беше най-трудният образ и благодаря много на гримьорите и стилистите“, сподели Вениамин.

„Впечатлителен е, тъй като обръща голямо внимание на детайлите. Голям професионалист е в пеенето и аплодисменти за вокалното майсторство“, каза Любо Киров. „Той може да пее и го прави. Важното е, че пресъздаде образа невероятно с всичките му жестове“, изказа възхищението си Фънки, който беше силно емоционален.

Вениамин: В образите на Лили Иванова и Емил Димитров почувствах особена енергия и емоция

Гласовитият ураган на поп фолка Роксана отново има сериозно вокално предизвикателство. Бутонът на късмета отреди да влезе в кожата на Adele, за да вдигне градусите с хита „Make You Feel My Love“. Родената в северен Лондон популярна в целия свят певица започва да пее едва на 4 годишна възраст. Тя завършва BRIT училище за сценични изкуства и технологии в Кройдън през май 2006 година, където тя е била съученичка на Леона Луис и Джеси Джей. След представянето на X Factor, версията на Адел на песента на Боб Дилън „Make You Feel My Love“ повторно влиза в британските класации за сингли под номер 4.

„Най-отговорният ми образ до момента. Трудна песен за пеене, а Адел е велика. Само с пианото и гласа трябва да хвана публиката. Много сериозна певица. Толкова много заобичах предаването, че едва ли бих се раздала за нещо друго така“, сподели Роксана.

„Произношението ти преди беше кошмарно, но вече си перфектна. Успя да пееш фантастично и да въздействаш. Успя да пресъздадеш емоцията и на мен ми въздейства силно“, е мнението на Хилда. „Поздравявам те за лекотата, с която тя пее и ти успя да пресъздадеш“, допълни Фънки.„За теб това беше една голяма лична победа. Нова Роксана, която даде заявка за нещо различно. Показа, че си по-голяма от това, което другите знаят за теб. Успя да победиш себе си“, допълни и Любо Киров.

Вениамин за пътя от американските улици до сцената на “Като две капки вода”

След Роксана сцената завладява Николаос Цитиридис, на когото се падна да имитира фронтмена Зак де ла Роча от „Rage Against The Machine“ с разбиващото парче „Killing In the Name Of“. Групата се превърна в символ на революционно настроените младежи от поколението Х, които са цинични, апатични, презадоволени и обезверени според определенията на социолозите. Но четирима млади музиканти от Лос Анджелис - Зак де ла Роча, Том Морело, Тим Комърфорд и Брад Уилк са решени да предизвикат промяна. И създават един от най-провокативните и политически натоварени рок албуми в историята на музиката. Парчето „Killing In the Name Of“ става изключително популярно с фразата „Майната ти, няма да правя каквото ми казваш“, но също така става сензация след като застава начело на английския чарт и печели класацията на коледна песен.

„Ще се бунтувам срещу тези, които ме спират да се бунтувам. Имам агресия срещу хората, които решават вместо другите хора“, каза Цитиридис.

„Най-после момчето да се прояви. Най-после показа как се прави. Дано да ти се падат само такива парчета“ емоционално се изказа Фънки. „Парчето беше направено съвършено. Личи си, че ти отива това парче и направи имитацията съвършено“, допълни и Веселин Маринов. „Не слушам такава музика. Направи всичко толкова органично и брилянтно“, каза Хилда Казасян. „Харесах това изпълнение. Беше като истински изпълнител и направи това агресивно парче с лекота“, коментира Любо Киров.

Александра Лашкова: Обичам предизвикателствата в живота и в „Като две капки вода“

Михаела Филева имаше честта да представи образ на изпълнител, който е останал в златните архиви ва българска естрада. Младата певица влезе в обувките на Мими Николова и изпълни хита й от 1958 г. „Замълчи, замълчи“, който е част от филма с Апостол Карамитев „Любимец 13“. Легендарният шлагер е написан от композитора Петър Ступел, който търси певица, за да я изпее естествено. Няколко години по-късно печели конкурса "Златният Орфей".

„Във филма виждаме Гинка Станчева, а всъщност пее Мими Николова. Гледам с носталгия към онова време. Вълнувам се, че ще построим мостче между онова време и днес. Радвам се, че предаването има възможност да възпитава добър вкус“, разказа Михаела Филева.

„Много добре се справи. Великолепно изпята песен, а Михаела е невероятна певица. Пожелавам й успехи“, каза самата Мими Николова, която подкрепи Михаела в залата.

„Разчувствах се, че изключителната Мими Николова е тук в залата. Поздравявам те, защото предаде елегантността и финеса, които тя носи“, каза Хилда Казасян.

"Това изпълнение въздейства много. Някой преди нас във времето е бил по-смел. Смелите хора променят изкуството и помнете българските хора, като Мими Николова, заради които ни има нас самите“, допълни Любо Киров.

„Беше неповторим миг и връщане назад във времето. Възхитен съм“, сподели емоциите си Веселин Маринов.

Дуетът Димитър и Христо: От Queen до Софи Маринова и Меди в „Като две капки вода“

Александра Лашкова слезе от асансьора като разбивача на женски сърца Antonio Banderas от филма на Робърт Родригес „Десперадо“ и чу аплодисментите на всички за изпълнението си на парчето „Cancion Del Mariachi“. Испанският секссимвол снима филма през 1995 години и сам изпълнява песента на безимения Мариачи, която се превръща в невероятен хит.

„Адски много харесвам Антонио Бандерас като актьор и дори бях влюбена в него като малка. Има нисък, хрипкав глас и пее със страст. Характерно за него е мачовското му агресивно поведение. Ще е сложно да пея и да се правя, че свиря на китара. Без малко текила, образа няма да стане“, сподели притесненията си Александра.

„Представихте се много хубаво. Перфектна сте в поведението и в начина, по който имитирате артиста“, коментира Веселин Маринов.

„Браво. Личи си, че сте гледали филма докато сте се готвили. Придадохте този агресивен негов потенциал, който показва във филма“, допълни Фънки.

Първият двоен образ на Вениамин му донесе втора победа в “Като две капки вода”

Вокалистът Том Йорк от алтернативната британска рок група Radiohead и песента „Creep“ се оказаха сериозно предизвикателство за Иван Христов, който не скри затрудненията си при изграждането на образа. Парчето е дебютен сингъл на бандата от далечната 1992 година и в началото няма успех, но само година по-късно нещата бързо се променят, когато започва да се върти по колежанските радиостанции в Америка.

„Знам текста, но съм сигурен, че ще си го изпея фалшиво. В начина, по който изпява песента, без да прави нищо, изразява всичко. Пеенето не става, заради огромното притеснение, което изпитвам на сцената. Има скрит гняв, в песента, която ще изпея“, сподели Иван.

„Адска е трагедията, която се случи с това детенце, което отлетя. Облечен съм в черно в някакъв опит да изкажа солидарността си към семейството на Сияна и като някакъв начин да покажа протест, заради цялото това безхаберие, което ни заобикаля. Има скрит гняв в песента, която след малко ще изпея и част от този гняв ще бъде насочен към тоталните безхаберници, които от около 15-20 години задушават всичко хубаво в България. Надявам се един ден да заживеем в страна, която да е нормална“, обърна се към аудиторията Иван Христов.

„Едвам сдържам гнева си. След трагедията с малката Сияна, искам да питам нашите управници: “До кога?“, трудно сподели емоциите си и водещият Димитър Рачков.

„Въздейства ни силно и искрено. Всички бяхме като залепени на масата“, сподели емоцията си Хилда Казасян.

"Днес има някакво чудо на сцената. Всички потъвате в идеята на песните и на изпълнителите. Живеете в това, което пеете. Дори животът леко фалшивее на места, но е истински. Ти го направи, без значение дали имаше фалшиви моменти“, категоричен бе Любо Киров.

След Иван на сцената излезе очарователната Дивна, която направи истинско шоу с впечатляваща имитация на австралийската дива Kylie Minogue. Младата певица изпълни песента на Питър Гейбриъл „In Your Eyes“, която е втори сингъл от албума й Fever. Секс символът Кайли Миноуг е с една от най-успешните и дълги кариери в съвременната поп музика, като е произведена в Офицер на Ордена на Британската империя за заслуги в областта на музиката. След това е произведена от френското правителство в Рицар на Ордена за изкуство и литература за приноса й към обогатяването на френската култура.

„Струвам ми се трудно да вляза в образа на сладка малка миньонка. Тя е лежерна и флиртува с публиката. Надявам се да предам нейната нежност и кокетност", каза Дивна.

„Поздравления за хореографията и затова, че пя през цялото време докато танцуваше. Малко ми се разминаваше и беше преекспонирано“, каза Хилда.

„Направи страхотна имитация. Изпя го с нейни лек тембър и никъде не чух Дивна, а чух Кайли Миноуг“, е на различно мнение Веселин Маринов.

Редактор: Райна Аврамова