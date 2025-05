Грандиозният финал на сезон 13 на любимото шоу за имитации предстои на 18 май на Националния стадион „Васил Левски“ в София, а мисията на Рачков и Геро в Испания се увенча с успех. Зуека се съгласи да се върне в родината, за се да води финалния лайв на сезона заедно с тях.

Тази вечер оспорваният полуфинал ще пренареди за пореден път класацията в шоуто и ще определи четиримата финалисти, които ще се впуснат в битка за голямата победа в сезон 13 на „Като две капки вода“.

В настоящото класиране водещите позиция заемат Михаела, Вениамин, Иван и Лашкова. 7 точки делят Роксана от първата четворка.

Вечерта стартира с горещи емоции и свежо настроение. Роксана откри единадесети лайв на шоуто с двоен образ и игривия дебютен сингъл на шведската техно-кънтри евроденс формация Rednex - Cotton Eye Joe, издаден официално през август 1994 година.

„Като видях какво ми се падна, ми потънаха гемиите. Идеше ми да хвана гората. Не съм виждала такива образи преди", сподели тя.

"Роксана, това е последният ти шанс да влезеш в четворката. Имаше много настроение и беше много приятно изпълнение", коментира Веселин Маринов.

"Теб те харесва целият български народ. Стана симпатична на милиони хора в ефира. Харесва ми, че приемаш всички предизвикателства с желание и дух", допълни Любо Киров.

Миналият път той влезе в образа на Криско, а тази вечер Вениамин разтопи сърцата на дамите в публиката с изпълнение от висш пилотаж – троен образ, обединяващ гласовете на Браян Адамс, Род Стюарт и Стинг в песента All For Love.

„Посвещавам песента на семейството, приятелите и музиката, която е голямата ми любов. Ще вложа много сърце в имитациите, както всеки път. Искам да благодаря на Етиен Леви, на Влади Михайлов и на Алекс Енева за подготовката си“, категоричен бе той.

"Общото въздействие и енергията бяха същите като техните. Това беше една изключтително трудна задача. Ти си сред най-добрите имитатори в "Капките"", сподели Хилда Казасян.

"Очаквах, че ще е лошо, но чак толкова - не. Изобщо не си обърнал внимание на образите. Приличаше на турист, облякъл се да имитира Стинг. Имаше опит и разбирам колко е трудно, но не се справи", даде своята оценка Фънки.

"Изпълнението беше магично", категоричен бе Веселин Маринов.

Геро и Рачков също подкрепиха Вениамин с думите, че се е справил блестящо през този сезон.

Предишният лайв ѝ се падна да влезе в образа на неподражаемата Maria Callas, a в този Бутонът на късмета отреди на водачът във временното класиране – Михаела Филева да имитира британската звезда Jessie J. Точно с песента Do It Like A Dude звездата от Острова стартира успешно соловата си кариера, влизайки в топ 30 на британския чарт за сингли.

„Този образ много ме вдъхновява и го харесвам. Трябва да съм малко по-мъжка като поведение. Подгрявала съм Jessie J на неин концерт у нас и тя има много силна енергия на сцената.“

Носителят на „Грами“ и на ордена на Британската империя легендата Джо Кокър и хитовото парче Unchain My Heart не успяха да затруднят опитният Звезди, който се справи великолепно с имитацията.

„Ще опитам да се приближа максимално до образа. Има много странни движения, колкото и статичен да изглежда“, сподели той.

"Благодаря, че бяхме заедно и се надявам целият български народ да те е преоткрил. Беше страхотно и много приятно да те слушам тази вечер", коментира Веселин Маринов.

"Ако беше жив Джо Кокър, щеше да каже - брей как съм се сресал. Много добър опит, брадър", даде своята оценка Фънки.

Дивна развълнува силно публиката с изпълнението на песента „Повей, Ветре“ на непрежалимата българска певица, отишла си трагично в самолетна катастрофа едва на 25 години – Паша Христова.

„Усещам тази песен като част от своето призвание. Тя знае как да се помоли, да изпее и да повика любовта. Много се вълнувам, защото задачата е много лична и смисъла на това да продължа да се занимавам с музиката. Тя пее на вятъра и го моли да разчисти болката и да донесе любовта. Задачата е много трудна и отговорна. Мечтая си да има повече такава музика и в днешно време“, сподели Дивна.

"Много ме развълнува и тази вечно актуална песен. Много хубаво я изпя и я изимитира. Все едно слушах нея. Много ти отива и ме върна във времената, когато се ценеше умението да пееш", даде своята оценка Веселин Маринов.

"Ако не се беше случила трагедията с нея, Паша Христова вероятно щеше да е най-добрата певица у нас досега", категорична бе Хилда Казасян.

Бутонът на късмета отреди на Лашкова да се преобрази в „Кралицата на рокендрола“ Тина Търнър и да изпълни песента, която се превръща в най-продавания ѝ сингъл What's Love Got To Do With It (1984).

„Това е перфектната имитация, с която да благодаря за всичко в това шоу и да му се насладя максимално. Много съм доволна от задачата“, категорична бе тя.

„Много харесвам Лашкова. Изключително емоционална и вътре в нещата. Много се кефя, защото усетът ти да извадиш актьорски всички детайли на образа, е страхотен“, сподели Любо Киров.

„Пеенето много не се получи и в това отношение не се справи“, допълни Хилда Казасян.

Иван бе неузнаваем в обувките на Ани Ленъкс. На него се падна честта да изпее песента, оглавила музикалните класации в Ирландия, Норвегия, Финландия и Обединеното кралство през 1985 г. – There Must Be An Angel.

„Тя е певица, която може да прави всичко. Моето ще бъде малко като виене, а не като фалцет. Асансьорът за мен е нещо като Чистилището за мен. То ще бъде срещата с подземния глас, с който разполагам аз, с райския, с който разполага тя.“

Иван бе неузнаваем в обувките на Ани Ленъкс. На него се падна честта да изпее песента, оглавила музикалните класации в Ирландия, Норвегия, Финландия и Обединеното кралство през 1985 г. – There Must Be An Angel.

„Тя е певица, която може да прави всичко. Моето ще бъде малко като виене, а не като фалцет. Асансьорът за мен е нещо като Чистилището за мен. То ще бъде срещата с подземния глас, с който разполагам аз, с райския, с който разполага тя.“

„Свикнал съм Андрей да е до мен. И това много ми помогна в тази имитация“, категоричен бе Иван.

„Пя на моменти точно като нея. Видях душата на нашето предаване. Вие двамата го носите заедно толкова години – вашето приятелство и партньорство и нещата, които правите вече толкова години. Имаше всички дадености за пародия, но го изпя прекрасно“, даде своята оценка Хилда Казасян.

Николаос Цитиридис разгорещи страстите в залата с неустоимия и секси образ на Right Said Fred и горещото парче I'm Too Sexy.

„Пее, че е прекалено секси за цяла Япония. В този образ се чувствам в свои коси. Не ми е вършила работа от 10-ти клас. Пръскането срещу сексапил е като пръскането срещу комари и най-вече се случва през лятото. Сезонът е страхотен и се възползвам да поздравя всички участници“, каза Цитиридис.

"Справи се брилянтно - изпълнението бе изпипано от А до Я", категорична бе Хилда Казасян.

Дуетната песен на една от десетте най-добри китаристки на всички времена Лита Форт и съоснователят и първи вокалист на легендарната рок група Black Sabbath – „Принцът на мрака“ Ози Озбърн - Сlose Your Eyes Forever пасна великолепно на дуета Димитър и Христо, които вложиха цялото си сърце в имитацията.

„За нас е привилегия да ни се падне този образ от Бутона на късмета“, категорични бяха те.

„Това беше една от най-органичната ви имитация и ни въздействахме по изключителен начин“, сподели Хилда Казасян.

„По-голяма симбиоза не съм виждал на тази сцена. Поздравявам ви! За мен вие сте победители“, коментира Любо Киров.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

За интересни истории от “Капките Podcast” последвайте профилите на подкаста в Instagram, Facebook и TikTok.

Редактор: Боряна Димитрова