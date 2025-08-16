-
„Събуди се“: Ще пренареди ли геополитическата карта срещата Тръмп – Путин?
-
Първи елиминации и обединение в „Диви и красиви“
-
Смела и уверена игра в "Сделка или не"
-
Братовчедите се изправят срещу Северняци в "Семейни войни"
-
В „Твоят ден” на 15 август ще видите
-
Грубо отношение и женски сблъсъци в „Диви и красиви“
Темите и гостите в предаването от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA
Когато институциите отсъстват. Как жена осъди община Пазарджик, защото не се грижи за бездомните животни?
Внимание джебчии в книжарницата. Защо все повече се крадат книги? Отговорът от МВР.
Никой не е защитен в нета. Кой и защо се представя за Вениамин в социалните мрежи?
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
