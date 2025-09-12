На 17 септември мултимедийната инсталация Urban Canvas, ще озари площадното пространството до НДК за три вечери. Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди, ще бъде представена от интерактивно взаимодействие между музика, 3D визуализации и специални ефекти. Завладяващият спектакъл ще продължи от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.

Още за това и за празничната програма по случай Деня на София, разказва Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в Столична община.

„Тази инсталация е един от интересните акценти в нашата празнична програма. Тя се осъществява в партньорство с много организации. Инсталацията е интересна, защото включва музика, съвременно изкуство, 3D ефекти и визуализации и ще представя както изложби, така и ефектно взаимодействие между изкуствата. Ще бъде интересна за хора от всякакви възрасти. През целия ден ще има какво да се види пред площада на НДК. А вечер в интервала 20:00 ч. до 22:30 ч. са специалните излъчвания на програмата, свързана с класическата музика. Надявам се да представи класическата музика по един необичаен начин. Спектакълът ще продължи три дни и три вечери, в близост до билетния център на НДК. Каним всички с радост да я видят. Както и на останалите събития, които ще представим из целия град. Всички събития, които планираме за 17 септември, и в дните преди и след това, са с вход свободен. Такава беше идеята – във всички райони на София да има концерти, фестивали, изложби, различни събития за деца. С помощта на нашите общински културни институции, с районните администрации и с нашите музеи и галерии. Едно от важните събития за деня е празничният концерт на площада пред храм паметника „Св. Александър Невски“ на 17 септември от 19.00 ч. Правим го заедно с академиите по изкуствата. На сцената ще се качат млади и дръзновени хора, които свирят прекрасно и пеят прекрасно. Студентите от НМА – биг бенда с ръководител проф. Михаил Йосифов ще свирят. Гост-солисти са Орлин Павлов, Михаела Филева, Васил Петров и Хилда Казасян. Една изключително интересна и приятна програма. Студентите от НАТФИЗ ще изпълнят откъси от мюзикъли. На самия площад ще има изложба на студентите от Художествената академия.“

„Сутрешната церемония по издигането на знамето на София ще се състои на площада пред базиликата, на чието име е кръстен нашия град – „Света София“. Ще бъдат раздадени и наградите на Столична община за ярки постижения в изкуството. Те са следобед. Имаме още фестивали в различни краища на града – „Аз съм София“, фестивал в „Хиподрума“. Правим всичко възможно да подкрепяме и събития, които се случват извън центъра на града. Благодаря и на районните кметове за това, че ни помагат. В парка около езерото в кв. „Дружба“ ще има концерт на Софийския духов оркестър към Общинския културен институт „Искър“. Ансамбъл „Средец“ представя в парка „Заимов“ своя голям концерт. Регионалният исторически музей също предвижда богата програма от събития, чествайки 10-тата си годишнина. Ще има исторически беседи и програми за деца. Академиите по изкуствата също отварят вратите си. Художествената академия ще прави ателиета за деца през целия ден пред галерия „Академия“. А НАТФИЗ имат детски спектакъл сутринта, а през целия ден – Ден на отворените врати. Софийската градска художествена галерия също е с вход свободен.

