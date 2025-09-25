Неделният киноследобед ще стартира с романтичната комедия "Най-сладкото нещо" от 12.30 ч., в която ще проследим перипетиите на три атрактивни момичета. Кристина Уолтърс (Камерън Диас) и приятелките й Кортни (Кристина Апългейт) и Джейн (Селма Блеър) са три сексапилни необвързани момичета, които си падат по нощния живот. Когато става въпрос за срещи – Кристина има златно правило: Избягвай да търсиш Господин Подходящ, фокусирай се върху подходящия за момента. Това важи, докато една вечер в нощен клуб тя най-неочаквано среща Питър (Томас Джейн) и ще открие, че на следващия ден той е изчезнал. Всичко, което знае за него е, че той е на път за сватба, но това, което не знае, че тази сватба е неговата собствена. Кристина заедно с най-добрата си приятелка решават да нарушат правилата и да тръгнат да търсят Питър.

Киномаратонът продължава с с кулинарни състезания между готвачи в „Тайната рецепта“ от 14.15 ч. по NOVA. В лентата амбициозната готвачка Клио Морели ще се опита да спечели състезание за камиони за храна. След като красив готвач решава да й бъде конкуренция и паркира своя камион на улицата точно срещу нея, целта на Клио започва да придобива пикантен обрат.

Не пропускайте „Най-сладкото нещо“ в 12.30 ч. и „Тайната рецепта“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова