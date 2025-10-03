Противоречивите Стефани и Иван, темпераментната Михаела и новото попълнение в най-обсъжданата къща в България - Валентин са четиримата номинирани съквартиранти в Big Brother тази седмица. Те събраха най-много гласове от останалите участници и ще трябва да се борят за подкрепата на зрителите в приложението NOVA PLAY .

Вечерта за съквартирантите започна с приветстването на новия, шестнадесети участник в Big Brother - мистериозният Валентин. След като провали мисията си по собствено желание, той получи служебна номинация и физическо наказание. По-късно те бяха отменени, благодарение на специалната карта на Стоянов, която той преотстъпи на новодошлия.

Страстите в Къщата неколкократно достигнаха върхови точки. Откритото съперничество между Иван и Стоянов продължи с нови словесни схватки. Партито по случай рождения ден на харизматичната Мина доведе до първата целувка между Сияна и Стоянов, белязала следващото ниво в техните заплетени отношения.

Вторите номинации за сезона донесоха със себе си редица изненади. Татуистката Стефани събра най-много гласове от всички съквартиранти, следвана от музиканта Иван, като основен довод за това беше тяхното поведение в Къщата. Недоверието към новото попълнение Валентин и острият характер на Михаела пък също им осигуриха места сред номинираните.

Съдбата на всеки един от застрашените съквартиранти зависи от положителния вот на зрителите в платформата NOVA PLAY . Участниците събралите най-много гласове в своя полза ще се спасят и ще продължат участието си, а този с най-нисък вот ще напусне приключението Big Brother завинаги.

Как ще се развият конфликтите в Къщата и ще има ли нови романтични жестове между Сияна от Стоянов? Гледайте Big Brother в петък от 22:00 ч. само по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова