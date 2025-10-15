Един от най-коментираните участници в Игри на волята 7 - Георги Шопа, гостува в подкаста "След Игрите". За някои той беше стратег, за други - безмилостен конкурент, а за трети - фаворит, който можеше да стигне до финала. Пред водещата Ваня Запрянова Георги Шопа разкри колко струва силата, когато болката е по-голяма от амбицията и какво стои зад усмивката му след отпадането.

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

В епизода Шопа разказа за своята дъщеричка, която много обича. Той сподели, че тя страда от рядка болест СМА - спинална мускулна атрофия. Георги и жена му разбират за диагнозата в ранна възраст - когато тя е само на година и четири месеца и това се оказва много важно за това дете му да проходи. Той споделя, че процедурите за лечението ѝ струва десетки хиляди евро. Помага ли държавата на болните деца, когато цената на здравето е непосилно за родителите?

Георги разказва и за ролята на спорта в лечението на дъщеря си и най-вече за плуването, което ѝ помага най-много.

Карина: Няма как да се спасиш от интригите в „Игри на волята“. Или си в коалиция, или гърмиш

В епизода той сподели и за травмите, които почти са го извадили от играта - двете дискови хернии, моментите на припадък и решението да продължи въпреки всичко. Говори откровено за коалициите, отношенията си с Ивайло и защо Калин го е изпратил на блатото.

Извън арената Георги е баща, спортист и човек с голямо сърце. Той разказа с подробности за кариерата си като градинар и за спортния си опит в гребането.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова