Мистериозен смартфон ще се озове в Къщата на Big Brother. Както на всички е известно всякакъв контакт на съквартирантите с външния свят и използване на нарушава правилата на Big Brother, ако той изрично не е посочил, че използването им е възможно. Каква ще е ролята на това устройство, ще разберем в епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Big Brother за пореден път ще успее да изненада съквартирантите. Те ще попаднат във вихъра на емоцията, защото ги очаква щуро балканско парти. Оркестър ще огласи най-обсъжданата къща в България. Един от участниците обаче, няма да е щастлив от развоя на събитията. Диджеят Иван ще покаже отново, че трудно контролира емоционалните си изблици.

Защо Давид ще поиска да изиграе картата си? И каква изненада е подготвил Big Brother на съквартирантите?

Редактор: Райна Аврамова