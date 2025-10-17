Big Brother провери инфлуенсърските заложби на съквартирантите със специална мисия. Всеки от обитателите на най-известната къща в България създаде видео, а зрителите на NOVA ще могат да харесат клипа на своя любимец в профилите на Big Brother във Facebook , Instagram и TikTok . Победителят ще спечели сериозни превилегии в Къщата.

В съботния лайв епизод от 21:00 ч. ще стане ясно кой е четвъртият съквартирант, който ще напусне надпреварата за 100 000 лева. Номинирани са хостесата Сияна - Въшка, автомонтьорката Лена, счетоводителката Цвети и програмистът Валентин. Гласувснето в приложението NOVA PLAY вече е активно.

Освен на бурното балканско парти с духов оркестър в Къщата, зрителите станаха свидетели на един от най-трогателните моменти този сезон. Роденият в Германия Давид Бет спечели мисия срещу ловеца на духове Стефан Николов и получи възможността да види във видео разговор приятелката си - Насето. Емоционалната им среща просълзи съквартирантите.

Кой ще е поредният участник, който ще напусне Къщата и ще седне на стола срещу водещата Елена Сергова в "Голямата сестра" ?

