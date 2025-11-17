Зрителите на NOVA ще се върнат в изолатора на женския затвор, за да разберат жива ли е Ина Арнаудова. На финала на първи сезон тя понесе тежко предателство от една от най-близките си приятелки – Гита. Смъртоносно ли ще се окаже нараняването й?

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Междувременно рожден ден и невинна покана за романтична среща ще се окажат повратна точка в живота на укриващата се дъщеря на семейство Арнаудови – Михаела. Кого ще покани на среща в апартамента-убежище и до какви съдбовни житейски обрати ще доведе това нейно импулсивно решение?

Нова затворничка преобръща действието във втория сезон на „Клетката”

Инспектор Димитър Пелев също ще трябва да се справи с последиците от своите постъпки в опитите си да защити Ина Арнаудова. След като бе арестуван с обвинение в убийство, той ще трябва да докаже невинността си.

Кой е истинският убиец на звездата Валери Гендов и защо съпругата му София Гендова се разкъсва душевно заради взаимоотношенията им преди смъртта му? Какъв път ще избере да поеме след преживените срам и разочарование?

Редактор: Боряна Димитрова