Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 20 ноември от 15:20 ч. очаквайте:
Учени търсят подходи за удължаване на живота и засега резултатите са обнадеждаващи. Защо днес стареем по-бавно от преди няколко десетилетия – аргументите на науката.
Скритият потенциал на майчинството: не като прекъсване на кариерата, а като време за придобиване на нови професионални умения и изучаване на чужди езици.
Редактор: Цветина Петрова
