Тази събота предаването по NOVA NEWS „Офанзива с Любо Огнянов“ отбелязва своя десетгодишен юбилей със специални гости - за времето, когато песните от площада променяха системата, ще разкаже една от легендите на рок и блус сцената Васко Кръпката. Гост ще бъде и режисьорът Теди Москов, който подготвя нов спектакъл.

Рекордният бюджет за здравеопазване ще коментира началникът на Клиниката по нервни болести към Националната кардиологична болница проф. Любомир Хараланов. „Запознах се с проф. Любомир Хараланов по доста странен начин“, каза водещият Любо Огнянов, чиято фамилия също е Хараланов. Преди 8 години двамата се запознават и откриват, че носят същите имена, без да са роднини.

Бившият премиер и президент на ПЕС Сергей Станишев и Александър Йорданов, които сложиха завинаги своя отпечатък в българската политика също ще бъдат част от юбилейния ефир. В студиото пред Любо Огнянов ще застанат още бившият председател на парламента Наталия Киселова и правосъдният министър Георги Георгиев.

Всички гости, които ще станат част от предаването, ще получат шедьоври от колекцията на художника Иван Яхнаджиев, участвали в изложби във Венеция и Рим. Иван Яхнаджиев дели времето си между България и Италия, където живее неговият син Александър. Художникът разказва за специалното разрешително да носи брада по времето на комунизма, за бокса и казармата и как открива цветовете в разговор с Любо Огнянов.

Гледайте "Офанзива с Любо Огнянов" тази събота от 16:00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Боряна Димитрова