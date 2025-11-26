В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Стоицеви и семейство Николови и двете от София.

След четири поредни победи, Стоицеви се изправиха срещу последното предизвикателство да отстранят още един отбор и да защитят шампионската си титла. Те не отстъпиха в нито един рунд, спечелиха всички точки и безкомпромисно елиминираха съперниците си, като взеха победата с 694:0 точки. Освен още един шанс в „Бързи пари“, победата в пет поредни игри им донесе и заслужен бонус от 5000 лв.

Последния опит на Стоицеви в „Бързи пари“ не беше така успешен и събраните 129 точки не бяха достатъчни, за да направят печалбата си още по-голяма. Те спечелиха 6000 лв. от този епизод и завършиха участието си с награда от 24 000 лв.

Двете нови семейства, които ще видим днес и ще опитат да постигнат техния успех са семейство Болярски от Велико Търново и семейство Маринови от Ловеч.

