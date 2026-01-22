Често се подценява като проблем, защото той е гримиран, прикрит с тонове предразсъдъци от грим, има червило от малина, но само една - онази, която са склонни да скрият под възглавницата, за да ви осигурят добрия сън от спокойствието, че няма нередности… Но има!

Оказва се, че болестта е пропила огромна част от хората около нас. Началните фази не се забелязват. Крайните са фатални… Ще говорим за анорексията с тези, които са били истински професионалисти да лъжат близките си, лекарите, себе си… Те се съгласиха да са откровени и да говорят за проблема, за манията си, за преодоляването и за опитите да се върнат към себе си. Ще чуете, че анорексията не е избор и не може да я преодолеят ако са сами …

