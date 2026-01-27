Доверието на полицай Нолан е изложено на сериозно изпитание, след като се опитва да помогне на предишния собственик на дома си да се събере отново със семейството си.

Междувременно полицай Харпър най-накрая успява да си спечели вечер, която да прекара с дъщеря си. Срещата им обаче може да ги изложи на риск, след като животът й „под прикритие“ отново излиза наяве.

Не пропускайте развръзката в девети епизод на втори сезон на криминалния сериал „Новобранецът“ от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова