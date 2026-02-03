-
Младата жена се нуждае от средства за спешна операция
Стаси Айви отправя призив за помощ към зрителите на NOVA. Нейна близка роднина Росина Иванова Райкова, която е на 34 години, се бори с рак на шийката на матката. Остават 4 дни до финала на кампанията за набирането на сумата, за да може тя да отиде на операция в Турция. От клиниката дават добри шансове онкологичното заболяване да се излекува.
Стаси разказва, че след опити за забременяване, лекар открива тумора, който е в 3-ти стадий. След оказана подкрепа от цялото семейство, тя успява да се излекува, но за съжаление миналата година брат й си отива на ранна възраст. Трагедията отключва отново процесите.
„Вече загубих едно дете. Помогнете ми да спася другото! Моля ви от сърце, помогнете ми да спася детето си. Няма по-голям страх за една майка от това да загуби и второто си дете. Всяко дарение е шанс за живот. Всяко споделяне е подкрепа. Всяка подадена ръка е надежда. Моля ви, помогнете ми да запазя единствената светлина, която ми остана“, обръща се към всички майката, която преди 9 месеца погребва сина си само на 35 години, а сега се бори да спаси дъщеря си.
Роси е млада жена, с мечти, с планове и с огромно желание за живот. Мечтае да има семейство, мечтае да осинови дете, мечтае да даде любов и смисъл. Животът е пред нея и тя тепърва трябва да го изживее.
Ако искате да помогнете на Росина в битката с болестта, може да го направите чрез дарения в платформата pavelandreev.org ТУК
Дарителска сметка:
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Росина Райкова
IBAN: BG73BUIN95611000742763
Редактор: Райна Аврамова
