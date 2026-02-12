Пред Елизабет Методиева обичаният музикант призна, че „Сезона-Слънце“ ще бъде истинско предизвикателство за него.

„Не мога да издам кой ще бъде Кралят Слънце, но смятам, че шоуто отново ще бъде предизвикателство за мен. Очаквам да има талантливи участници, които да получат един голям публицитет от това толкова гледано предаване. А аз като един утвърден музикант и изпълнител да дам своето мнение. Надявам се Рачков да е по-спокоен и да не ме ядосва. Надявам се Кралят Слънце също да се намеси подобаващо компетентно в предаването и отново да има най-високият рейтинг за всички времена, както през предишните сезони. Надявам се, че новият четвърти член на журито ще направи така, че предаването да стане още по-интересно.“

Редактор: Боряна Димитрова