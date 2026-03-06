Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник Яна Маринова все още ли скромността краси човека?
Деси Моралес за зависимостта от социалните мрежи.
Елизабет Методиева – Бети ни води зад кулисите на „Като две капки вода“ и ни среща с Виктор.
А в капана на въпроса „Аз добра майка ли съм?“, търсим отговорите с психотерапевта Димитрина Младенова.
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.
