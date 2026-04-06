Миналата седмица за втори път победител в сезон 14 на „Капките“ стана Алекс Раева. Тя бе неузнаваема в двойния образ на Емилия и Флорин Салам и събра най-много точки след гласуването на зрителите в приложението NOVA PLAY, оценките на журито и менторите.

Тази вечер участниците ще трябва да се справят с още по-сериозно музикално и артистично предизвикателство, защото ще трябва да имитират образите заедно с дуетни половинки.

Първа на сцената тази вечер излязоха Борис и Михаела Филева, които влязоха в обувките на легендата Васил Найденов и емблематичната Силвия Кацарова. На тях се падна да изпълнят една от най-красивите български любовни песни на композитора Тончо Русев – „Огън от любов“.

„Той винаги импровизира и винаги му се получава. Имам голямо огледало вкъщи и малко време, надявам се да успея да пресъздам образа на този велик български изпълнител. Няма човек, който да не го обича. Имал съм удоволствието да го снимам на сватба. С годините става все по-деен. Ако трябва да избирам на кого бих искал да приличам от българските изпълнители, не бих се поколебал да избера точно него. С Михаела харесваме еднакви жанрове в музиката. Надявам се дуетът ни да се получи.“

„Изключително приятно съм изненадан. Много силно начало и много хубаво беше влязъл в образа, без да прекаляваш. Направил си го с вкус“, даде своята оценка Фънки.

„Искам да аплодираме, гримьори, фризьори и целия екип. Това е най-силният ти образ до момента“, допълни AZIS.

Весела Бабинова и любимият ѝ Владимир Зомбори бяха неузнаваеми в обувките на Галя и Миро от дует КариZма. На тях се падна честта да изпълнят хитовото парче – „Колко ми липсваш.“

„Репетираме вкъщи и Владо постоянно ми прави забележки. Аз ще бъда Миро, което прави задачата ми по-трудна. Но се радвам“, категорична бе тя.

„Весела, малко грубо беше, но задачата ти беше изключително трудна. Но с оглед на това се справи добре“, сподели впечатленията си Хилда Казасян.

„За имитацията на Миро беше чудесно да има такъв дуетен партньор. Сложно е да ти се падне мъжката половина в този дует. Смятам, че се справи добре“, подчерта Веселин Маринов.

Веднага след тях на сцената излязоха Виктор в образа на Ед Шийрън и Орлин Павлов в обувките на Том Джоунс. Те вдигнаха публиката на крака с изпълнението на една от най-обичаните песни в кариерата на легендарния уелски певец Том Джоунс – песента Kiss. Тя е кавър на оригиналното парче на Принс и е записана съвместно с британската електронна група Art of Noise. Песента бележи и голямото завръщане на Том Джоунс в световните музикални класации през 80-те години.

„Като музикант е доста далече от мен. Той постоянно носи китарата в себе си и тя ме притеснява най-много. Носи постоянно младежкия ентусиазъм в себе си. Енергията ни е сходна, горе-долу сме набори. Надявам се да го докараме откъм песен и емоция“, споделя Виктор.

„В мига, в който Том Джоунс се появи, Виктор започна да пее като Майкъл Джексън от вълнение. Ти си по-добър певец от Ед Шийрън“, категоричен бе AZIS.

„Уникални бяхте“, даде своята оценка Веселин Маринов.

Колаборацията между Мери Джей Блайдж и Боно от U2 – мега хитът One, в изпълнение на Маги Джанаварова и Дънди предизвика бурни емоции сред публиката и журито. Освен музикално, Боно и Мери Джей Блайдж са свързани и чрез социална дейност. Певицата е активен поддръжник на организацията ONE Campaign, съоснована от Боно, която се бори срещу крайната бедност и предотвратимите заболявания в Африка. Оригиналната история на песента One е драматична и се счита за момента, в който U2 буквално се спасяват от разпадане.

„Той пее специфично. Той е обран, но с огромно самочувствие. Никога не съм пял с дуетна половинка. За първи път ми е. Самата музика и текст влияят, сякаш си гипсиран. Символиката на песента е, че сме едно, дори когато сме счупени. Това е велико нещо“, сподели Дънди.

„Дънди е феноменален и е откритие за мен. Много се зарадвах, че ще пея именно с него. Виждам го все по-добър. И се надявам да поправим това класиране“, сподели Маги Джанаварова.

„Страшно хитър ход и много късмет, защото Маги много си голяма. Шапка ти свалям. Уникално беше. Дънди хитро се покри под теб, но ти отнесе всичко като ураган. Поздравления“, даде своята оценка Фънки.

Иво Димчев в образа на Тони Стораро и Фики взривиха сцената на „Капките“ с уникална имитация на баща и син и емблематичната и силно емоционална поп фолк балада „Кажи ми като мъж на мъж“.

„Той има много вкусен глас – става и за маса, и за обяснение в любов и за колата. Приятно ми е, че ще преминем през тези цветове на звукоизвличане. Надявам се поне малко да му хареса, ако е в публиката. И един ден, когато му предложа дует, да приеме. Той е като Кръстника в българската музика. Но излъчва доброта. Посвещавам това изпълнение на истинските бащи и синове. Каквито са Фики и Тони Стораро“, подчерта Иво Димчев.

„Ти си много талантлив, влизаш страхотно във всеки образ. Тони Стораро е характерен изпълнител и беше голяма отговорност. Но много ми хареса, дори очите ти играят като него. Впечатлен съм“, сподели Веселин Маринов.

Пламена и Дарин Ангелов бяха неузнаваеми в образите на Оливия Нютън-Джон и Джон Траволта. Те впечатлиха силно журито и публиката с бляскава имитация и изпълнение на парчето You’re The One That I Want. Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон са близки приятели, а химията им от екрана превръща песента в символ на епохата на диското и рок-енд-рол носталгията.

„Много ми харесва филма „Брилянтин“, има малко бунтарство в цялото нещо. Всичко от онова време много ми допада. Гласът е готин, леко флиртаджийска нотка. Има много танци и актьорска игра. Накрая завършваме с поддръжка, която малко ме затруднява. Но се надявам се справя. На тази сцена сякаш всичко е възможно“, споделя Пламена.

„Всичко беше много на място. Поздравления и за двамата“, коментира AZIS.

„Много добре беше и много ми харесва, че Оливия е лек глас, а знам ти как пееш. И пя, и танцува“, допълни Фънки.

„Никой нямаше такива движения и пяхте едновременно страшно добре“, даде своята оценка Веселин Маринов.

Бутонът на късмета отреди един от най-успешните международни дуети – на италианския секссимвол Ерос Рамацоти и американската дива Шер да бъде изпълнен от двукратната шампионка в Сезона-Слънце - Алекс Раева и Рафи Бохосян. Те обраха овациите на публиката с майсторското изпълнение на песента Più che puoi, превърнала се в „химн на оптимизма“ за феновете по целия свят.

„Няма какво да ме притеснява, широко ми е около врата с шампион като Рафи за дуетна половинка. Това е една различна Шер. Тук залага изключително на гласа си. Разчитам на Рафи да ме тегли, като започна да се давя надолу“, споделя Алекс Раева.

„Беше истински магично!“, сподели Хилда Казасян.

„Алекс, не бях сигурен, че ще вкараш настроението на Шер. А човекът до теб е великан“, подчерта Фънки.

Емилия и Вениамин бяха неузнаваеми в обувките на примата на българския поп-фолк Глория, поставила основите на модерната поп-фолк индустрия в България, и Кралят на поп фолка – AZIS. На тях се падна да изпеят хитовото дуетно парче от 2004 година – „Не сме безгрешни“.

„Задачата ни не е лека. Не плувам точно в свои води, но Глория е много висока топка. Има специфично вибрато. Това е изпълнител, от който съм се вдъхновявала и искам да е доволна от това, което ще види. Тя ще ми даде и роклята от лайва, който ние ще имитираме. Като поведение е обрана, но излъчва класа и самочувствие. Ще дам максимума от себе си, за да се представя добре“, споделя Емилия.

„Еми, не можах да повярвам какво направи. Имитацията ти беше едно към едно, до най-малкия детайл. Справи се прекрасно! Аплодисменти“, сподели мнението си самата Глория, която беше сред публиката на „Капките“.

„Имаше моменти, в които сякаш слушах Глория. Беше много тежка задача за теб. Ние трудно се имитираме един друг. Тя е богиня. Емилия, браво! Вениамин – ти си по-красивият AZIS, мечтая си да изглеждам като теб“, даде своята оценка AZIS.

„Аз не познавам творчеството на Глория, но мога откровено да призная, че съм бил тайно влюбен в нея цял живот. Тя има едно царствено излъчване, което адски ме кефи. Наблюдавах Емилия много добре и много ми хареса, че успя да го покажеш и не преигра. Беше много близо до нея. Браво, Емилия!“, призна Фънки.

Редактор: Боряна Димитрова