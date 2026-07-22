В съботната вечер зрителите на NOVA ще могат да се наследят на тонове екшън, комедия, драма, фентъзи и купища изненади с филма „Спайдър-мен: Няма път към дома“. Лентата за едноимения персонаж е продължение е на „Спайдър-Мен: Завръщане у дома“ (2017) и „Спайдър-Мен: Далеч от дома“ (2019), и е 27-ият филм в киновселената на Марвел.

За първи път в кинематографичната история на Спайдърмен, самоличността на нашия дружелюбен квартален супергерой е разкрита, поставяйки неговите отговорности в конфликт с нормалния му живот и излагайки на риск тези, на които най-много държи.

Подтикнат от това притеснение, той се обръща към д-р Стрейндж за помощ да възстанови неговата тайна, но това заклинание отваря дупка между световете и освобождава някой от най-опасните злодеи, срещу които се е борил Спайдър-Мен, в която и да е вселена..

Питър Паркър ще трябва да преодолее най-сериозното изпитание, пред което се е изправял и което ще промени не само неговата съдба, но и бъдещето на Мултивселената. Това води до сериозен конфликт между неговите отговорности на супергерой и обикновения му живот, поставяйки хората, важни за него, в огромна опасност.

Във филма режисиран от Джон Уотс, по сценарий на Крис Маккена и Ерик Съмърс, участват Том Холанд като Питър Паркър / Спайдърмен, заедно със Зендая, Бенедикт Къмбърбач, Джейкъб Баталон, Джон Фавро, Мариса Томей и още плеяда холивудски звезди. Интересен факт е включването на Андрю Гарфийлд и Тоби Магуайър, изиграли Спайдърмен в предишните филми от поредицата на Марвел.

Не пропускайте развръзката в екшън фантастиката "Спайдър-мен: Няма път към дома" на режисьора Джон Уотс тази събота вечер от 22.20 ч. по NOVA

Редактор: Боряна Димитрова